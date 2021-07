Steinhude

Laue Sommernächte, prachtvolle Sonnenuntergänge, kühle Getränke und gehobene Unterhaltung: Das alle ermöglichen das Theater am Küchengarten (TAK) Hannover, die Natur sowie die Inselgastronomie auf der Insel Wilhelmstein. Das TAK heißt Besucher von Donnerstag bis Sonntag, 22. bis 25. Juli, jeweils ab 19 Uhr in seiner Sommerresidenz willkommen. Mit dabei sind die Kabarettisten Matthias Brodowy, Imre Grimm und Uwe Janssen sowie das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Den Schlusspunkt setzen Musiker Christof Stein-Schneider und Kabarettist Bernd Gieseking.

Künstler bewegen sich zwischen Heinz Erhardt und Otto

Den Auftakt gestalten am Donnerstag, 22. Juli, Janssen und Grimm mit intelligenter Comedy. Eine Mischung aus Heinz Erhardt, Otto und einer Art Wochenshow sorgt laut Ankündigung für verflixt gute Unterhaltung. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) schreibt über ihre Kollegen: „Optisch präsentieren sie sich in ihrem Programm ,Ping!‘ in der Tradition von Stan und Olli, geistig irgendwo zwischen Otto und Heinz Erhardt. Das alles ist temporeich, witzig und mit Gespür für Timing vorgetragen. Und es erinnert in besonders absurden Momenten an Kurt Schwitters’ DadaKunst.“

Imre Grimm (links) und Uwe Janssen gestalten den Auftakt der Sommerresidenz auf der Insel Wilhelmstein mit intelligenter Comedy. Quelle: Leona Passgang (Archiv)

Brodowy steht seit mehr als drei Jahrzehnten auf der Bühne

Seit 1989 steht Brodowy auf der Bühne, seit 1997 als Solist. Das Beste aus dieser Zeit zeigt er am Freitag, 23. Juli, in diesem besonderen Programm. Brodowy führt den Zuschauer zurück in die wunderbare Zeit des käferorangenen Wählscheibentelefons, als er im Blockflötenensemble ganze Seniorenheime tyrannisierte.

Er erklärt als Bauchhintrainer, warum wir uns Übergewicht angesichts der wirtschaftlichen Lage unbedingt leisten müssen und bringt Teile einer längst verschollen geglaubten Mozart-Oper für Dicke zu Gehör. Auch seine mehr als skurrilen Albträume wirft er zwecks persönlicher Verarbeitung der Allgemeinheit zum Fraß vor. Eine laut Ankündigung temporeiche One-Man-Show, Texte und Töne in laut und in leise, Klassiker und Aktuelles, jenseits der Frage, ob das nun Kabarett oder Comedy ist. Es ist Brodowy, der Vertreter für gehobenen Blödsinn.

Duo ist nicht immer einer Meinung

„Nummernschieben“ heißt das Programm des Duos „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“, das seit zehn Jahren seine ganz eigene Form der Kleinkunst pflegt. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar Friedolin Müller und Wiebke Eymess nicht gerade ebenso unterhaltsam wie virtuos verquatscht, trägt es sprachjonglierende Lieder und Gedichte vor. Mit erstaunlicher Leichtigkeit gelingt den beiden der Spagat zwischen Komik und gesellschaftskritischem Tiefsinn, heißt es in der Ankündigung.

Im Jubiläumsprogramm „Nummernschieben“ zeigen sie am Sonnabend, 24. Juli, all ihre Lieblingsstücke. Dazu nie gespielte Texte und Lieder aus dem Giftschrank. Zumindest theoretisch. Denn die beiden sind sich über die Auswahl der Nummern nicht einig. Aber das Programm muss fertig werden, damit ihre Kinder etwas zu essen haben. Also lassen sie ihre Fans über deren Lieblingsstücke abstimmen.

Das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ präsentiert in seinem Jubiläumsprogramm „Nummernschieben“ seine Lieblingsstücke. Das Paar ist sich aber nicht einig darüber. Quelle: Enrico Meyer

Musiker und Kabarettist huldigen der Liebe

Texte und Songs über die Liebe, von Sehnsucht und lauter so’m Zeug heißt es bei Gieseking und Stein-Schneider. Nichts ist schöner als die Liebe. Gerade in Corona-Zeiten gilt: All you need is love. „Preiset die Liebe, denn die Liebe ist schön“, singt Stein-Schneider in einem seiner wunderbaren Chansons, die oft wie ein Popsong daherkommen und immer changieren zwischen dem wahren Gefühl und charmantester Ironie.

An diesem Abend am und im Wasser präsentieren Kabarettist Gieseking und Gitarrist Stein-Schneider als Sonderprogramm für das TAK am Sonntag, 25. Juli, Lieder und Texte über das Wichtigste aller Themen. „Alles selbst erlebt und durchlitten“, sagen die beiden und lachen. Und sie huldigen dem One-Night-Stand genauso wie der ewigen Liebe.

Künstler sind seit Jahren befreundet

Gieseking, der Ostwestfale, erzählt in seinen satirischen Texten über das schöne Scheitern und schräge Gedichte, unter anderem über das Liebesleben von Mathematikern. Stein-Schneider, Hannover-Hero, Gitarrist und Sänger bei „Fury in the Slaughterhouse und Hanebüchner“ kommt mit laut Veranstalter wunderbarsten Songs, dabei auch seine Liebeserklärung an eine Waldorflehrerin. Beide Künstler sind seit Jahren befreundet, ein Abend während Corona für das TAK brachte sie auch auf der Bühne zusammen. Manchmal katastrophisch, manchmal philosophisch sind ihre Texte um die Liebe, aber immer krachend komisch.

Kabarettist Bernd Gieseking tritt zusammen mit Musiker Christof Stein-Schneider auf dem Wilhelmstein auf. Beide beschäftigen sich mit dem Thema Liebe. Quelle: Britta Frenz

Eintritt ist für alle Veranstaltungen gleich

Der Eintritt mit Überfahrt kostet 33,50 Euro und ohne Überfahrt 23,50 Euro, ermäßigt 28,50 Euro mit Überfahrt. Das gilt für alle Veranstaltungen. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf https://tak-hannover.reservix.de/events

Tickets für die Überfahrt holen Besucher am Schalter der Personenschifffahrt an den Strandterrassen ab. Die Schiffe warten, bis 20 Personen mitfahren. Das Foyer des TAK ist von Montag bis Freitag (Mittwoch ist geschlossen) von 12 bis 15 Uhr unter Telefon (05 11) 44 55 62 erreichbar.

Von Anke Lütjens