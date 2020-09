Steinhude

Die Planungen gehen voran, die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer künftig besser abgestimmt und effektiver zu nutzen. Die Hofkammer des Fürstenhauses Schaumburg-Lippe als Eigentümer der Insel hatte die Zusammenarbeit gesucht, weil sie hohe Kosten hat und ihre Einnahmen stark vom Wetter abhängen. Das erschwere Investitionen. Deshalb hatten sich alle Akteure bereits zu Beginn des Jahres getroffen, um die weitere Entwicklung des Wilhelmsteins voranzubringen.

Nach einer Vorlage der Regionsverwaltung, über die am 1. Oktober der Ausschuss für Regionalplanung berät, wird die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) künftig eine führende Rolle bekommen. Die Region unterstützt sie dafür bis 2025 jährlich mit 60.000 Euro und bekommt dafür einen Gastsitz im Aufsichtsrat. Das Geld soll für touristische Angebote wie Gastronomie und Ferienwohnungen, Veranstaltungen und Marketing eingesetzt werden.

Planungsbüro erarbeitet Nutzungskonzept

Die SMT bringt Eigenmittel in Höhe von 40.000 Euro und ihr Personal ein. Die Landkreise Schaumburg und Nienburg erhöhen für den Zweck ihren jährlichen Beitrag an den Naturpark um 10.000 Euro. Weitere Partner haben in Aussicht gestellt, den Prozess auf unterschiedliche Weisen zu unterstützen.

Den Rahmen für das künftige Geschehen soll ein Nutzungskonzept für den Wilhelmstein bilden, das ein Planungsbüro derzeit erarbeitet. Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe, die die Region koordinierte, die genauen Aufträge definiert. Mitte November sollen nun die ersten Ergebnisse vorliegen.

Von Sven Sokoll