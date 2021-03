Tom Weppler ist gelernter Hotelfachmann. In den letzten 20 Jahren hat er aber TV-Shows und Großveranstaltungen wie den Eurovision Song Contest organisiert. Für die Insel Wilhelmstein hat er sein Herz als Gastgeber wiederentdeckt. „Ich freue mich darauf, dieses spannende Projekt umsetzen zu können und Steinhude und die Region noch besser kennenzulernen“, sagte Weppler.

Dennis Karle betreibt das Inselhus schon seit zwei Jahren und leitet mit seiner Mutter Sigrid Senff auch die Pension Haus Ottenlock in Steinhude, wo er auch aufgewachsen ist. Er lebt allerdings schon zwölf Jahren in Köln, hat Tourismuswirtschaft und internationales Management studiert und berät internationale Unternehmen in Marketing und Strategie.