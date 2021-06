Steinhude/Mardorf

Die Steinhuder Personenschifffahrt und die Steinhuder Meer Tourismus GmbH bieten ab Freitag, 11. Juni, zusätzliche Fahrten zur Insel Wilhelmstein an, damit die Gäste sich dort abends länger aufhalten können. Das Linienschiff legt nun auch freitags und sonnabends um 17.30 Uhr von den Steinhuder Strandterrassen ab und steuert direkt die Insel an. Um 19 Uhr ist die direkte Rückfahrt nach Steinhude möglich.

Besucher aus Mardorf können um 18 Uhr vom Wilhelmstein zurückfahren, um 18.30 Uhr fährt das Schiff vom Steg an der Jugendherberge aus dann wieder zur Insel. Auf der späten Rückfahrt vom Wilhelmstein um 21 Uhr steuert das Schiff zunächst Mardorf und dann Steinhude an. Tickets sind bei der Personenschifffahrt an den Strandterrassen und für Mardorfer Zusteiger auch auf dem Schiff erhältlich.

Von Sven Sokoll