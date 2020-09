Neustadt/Hannover

Hervorragendes Engagement in Corona-Zeiten hat dem TSV Neustadt einen Preis eingebracht. Bei der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Hannover sind die Neustädter für ihr Vereinsmanagement seit dem Shutdown mit einem Corona-Sonderpreis ausgezeichnet worden.

„Wir sind relativ schnell aktiv geworden“, sagt TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer. Der Aufruf an alle, zu Hause zu bleiben, kam zuerst. 30 Übungsleiter zeigten dafür auf der Vereins-Homepage Gesicht. Sportliche Onlineangebote als Video und Livestream folgten kurz darauf und jenseits des Sportlichen bot der TSV einen Einkaufsservice für Daheimbleibende an. Wiederum schnell reagierte der Verein, als Sport im Freien wieder möglich wurde: Der TSV verlegte viele Angebote aus der Halle auf den eigenen Sportplatz und machte so Sport wieder möglich. Die Bewerbung in der Sonderkategorie der „Sterne des Sports“ fand angesichts all dessen Anklang und Ihringer nahm den Preis gemeinsam mit Roland Heres entgegen, der für den Internetauftritt verantwortlich ist.

TSV Neustadt schon zum zweiten Mal ausgezeichnet

Die „Sterne des Sports“ werden auf Initiative der Hannoverschen Volksbank in Zusammenarbeit mit Stadt- und Regionssportbund Hannover wie auch dem Kreissportbund Celle und Hildesheim seit 17 Jahren verliehen. Für den TSV Neustadt ist es der zweite Preis, den er sich dort holen konnten. Bereits 2006 hatte es einen Stern in Bronze für die Region und in Silber auf Landesebene gegeben. Auf Bundesebene landeten die Neustädter seinerzeit auf einem beachtlichen sechsten Platz. Um den Corona-Sonderpreis dieses Jahres hatten sich 27 Vereine beworben, von denen acht ausgezeichnet wurden.

Von Beate Ney-Janßen