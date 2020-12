Sternsinger in Neustadt: Segen kommt in der Papiertüte

Neustadt

Als Sternsinger verkleidet gehen Kinder aus der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul in Neustadt seit vielen Jahren am 6. Januar von Haus zu Haus. Nicht so in diesem Jahr. Stattdessen können Segen, Informationen zur Aktion und auch die Bitte um Spenden in der Kirche abgeholt werden.

Mehr als 1000 Kinderhilfsprojekte sind in 2020 mit den Spenden aus der bundesweiten Sternsinger-Aktion unterstützt worden, mehr als 49 Millionen Euro haben Kinder gesammelt. Einen Anteil zu einem hoffentlich ähnlich guten Ergebnis will die Neustädter Gemeinde auch in 2021 beitragen und auch auf den Segen soll selbst angesichts der Pandemie niemand verzichten müssen. Die Kirchengemeinde bietet ihn deshalb als „Segen in der Papiertüte“ an.

Segens-Aufkleber für die Haustüren

Die Kreidezeichen der Sternsinger werden durch einen Aufkleber ersetzt, die Spendendose durch einen Flyer mit Informationen zu den Hilfsprojekten und mit Hinweisen auf die Kontodaten. Das alles steckt in den Tüten, die im Gottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, 18.30 Uhr, gesegnet werden. Im Anschluss liegen sie in der Kirche zur Abholung bereit oder können auch direkt angefordert werden. Wer eine Segenstüte bekommen möchte, meldet sich unter Telefon (05032) 913346 oder schreibt eine E-Mail an claudia.schwarzer@katholische-kirche-neustadt.de. Dann landet der Segen in der Papiertüte im eigenen Briefkasten.

Von Beate Ney-Janßen