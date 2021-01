Neustadt

Kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg: Wer einen der beliebten Sterntaler-Kalender der Lions Clubs aus Neustadt und Garbsen bekommen möchte, muss schnell sein. Die Adventsaktion hat sich zur wichtigsten Einnahmequelle des Wohltätigkeitsclubs entwickelt. Sprecher Manfred Henze hat jetzt einen Kassensturz gemacht: 200.000 Euro beträgt der Anteil an den Erträgen, den die Neustädter seit 2007 ihrer Stadt für soziale Projekte ausgeschüttet haben.

Clubs teilen sich 34.000 Euro Erlös

Man habe beim Start nicht geahnt, dass sich dieses „Produkt“ derart gut entwickeln würde, sagt Henze. Rund 17.000 Euro spielt der Kalender alljährlich für jeden der beiden beteiligten Clubs ein – der Wert der Preise, die hinter jedem der Türchen ausgespielt werden, dürfte deutlich höher liegen. Sie werden von örtlichen Geschäftsleuten gesponsert.

Mit dem Geld haben die Lions in Neustadt auch in diesem Jahr eine ganze Reihe Projekte unterstützt. Dazu zählen der Einsatz von Clownin Siba im St. Nicolaistift, die Glockenreparatur in Mandelsloh, der Druck des Museumskalenders und die Sanierung der Orgel in der Bordenauer Kirche. Auch kleinere Projekte wie Jacken für die Tafel- Mitarbeiter und eine Spende an einen Karate-Club gehörten dazu.

Von Kathrin Götze