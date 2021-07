Wunstorf/Neustadt

In der Storchenbilanz für die Region Hannover liegen Wunstorf und Neustadt mit mindestens jeweils 32 ausgeflogenen Jungstörchen an der Spitze. Das hat der ehrenamtliche Weißstorchbeauftragte der Region Hannover, Reinhard Löhmer, mitgeteilt. Löhmer hat einen „historischen Höchstwert“ im Storchenbestand ausgemacht. Nach den Zahlen, die ihm gemeldet wurden, haben 80 Storchenpaare Nachwuchs bekommen, vor einem Jahr waren es 66 Paare. Die 160 Elternvögel werden am Ende der Saison 175 Junge aufgezogen haben. 2020 waren es 147 Jungtiere.

Störche besetzen immer mehr Nester

Löhmer beobachtet einen weiteren Trend: Es werden immer mehr Nester besetzt. Im Vorjahr waren es 89, dieses Jahr sind es mehr als 100 in und um Hannover. „Der Zuwachs innerhalb der letzten zehn Jahre ist schon erstaunlich“, schreibt Löhmer. Zum Vergleich: Noch vor zehn Jahren gab es nur ein Viertel des gegenwärtigen Bestandes. 1988 war der Tiefststand bei den Störchen mit nur neun Paaren erreicht.

In Wunstorf verzeichnet der Experte zwölf Paare mit ausgeflogenen Jungen und sechs Paare ohne Nachwuchs. In Neustadt gab es 16 Brutpaare mit Nachwuchs und neun ohne Junge. Hochburg in Wunstorf ist erneut Mesmerode.

Mesmerode ist eine Storchenhochburg

Insgesamt nisteten in dem kleinen Wunstorfer Ortsteil acht Paare, die mindestens sechs Jungstörche aufgezogen haben. In der Siedlung gegenüber des Kaliberges ist ein Nest abgebrochen, alle vier Jungen sind gestorben. In der Eiche auf dem Hof Widdel gab es zwei Nester, wovon das obere ebenfalls abgebrochen ist. Drei Eier wurden dadurch vernichtet. Im unteren Nest zogen die Eltern vier Junge groß. Zwei Jungstörche wuchsen in einem Nest im Eichenwäldchen Auf der Worth auf. Die Bilanz für Mesmerode ist noch offen, weil noch nicht alle Jungtiere ausgeflogen sind.

In Blumenau hat das Storchenpaar ein Junges bekommen. Gleich drei Horste gibt es in Bokeloh. Im nördlichen Nest wuchs ein Junges auf, im Zentrum und im Nest am Dorfkrug zogen die Eltern jeweils drei Jungstörche auf. In Großenheidorn-Strand verzeichnet Löhmer zwei Junge. Auf dem Dach der Sigwardskirche betreuten die Eltern vier Jungtiere. Die Störche im Nest auf dem Baukran nebenan blieben ohne Bruterfolg, ebenso wie die Storchenpaare in Klein Heidorn.

Wetter und Pilz macht dem Nachwuchs zu schaffen

Erfolgreich hingegen waren die Störche in Liethe mit vier Jungen, in Kolenfeld beim Hof Arkenberg mit zwei Jungtieren und in Luthe mit einem. Einer der Luther Jungstörche hat nicht überlebt. Vermutlich ist er an einer Pilzerkrankung gestorben. In Steinhude zogen Eltern in einem Nest in der Nähe des Wohnmobilplatzes drei Junge auf, im Nest im Zentrum sogar vier.

Es wäre sogar ein noch besserer Bruterfolg möglich gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte. „Für die Entwicklung der Frühgeschlüpften war das Aprilwetter bis Ende Mai deutlich zu kühl. Ende Juni, Anfang Juli förderte das feucht-warme Wetter die Aspergillose, eine tödliche Pilzinfektion im Atemsystem der Nestlinge“, erläutert Löhmer in seinem Jahresbericht. Insgesamt sei die Population in der Region um 10 Prozent gewachsen. Das Nahrungsangebot stimme in diesem Jahr.

Von Anke Lütjens