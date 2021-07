Neustadt

Diese Nachricht haben viele Strandliebhaber schon sehnsüchtig erwartet: Der Citybeach Neustadt öffnet auch in diesem Jahr wieder auf der Wiese am Schloss Landestrost. Am Freitag, 23. Juli, soll es losgehen, dann können Besucher sich passend zum Sommerferienbeginn ihre ersten Getränke an der Bar holen. Sand, Liegestühle und kühle Drinks unter Palmen gehören zum Angebot.

„Wir freuen uns sehr, dass Gastronom Stephan Iseke auch in diesem Jahr mit dem Citybeach für einen weiteren attraktiven Anlaufpunkt in Neustadt sorgt“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Wegen der Corona-Pandemie hätten viele Freizeitaktivitäten bisher nicht stattfinden können. „Umso schöner ist es, dass es unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneauflagen diesen sommerlichen Höhepunkt geben kann“, sagt Schadwinkel.

Hilfe kommt von vielen Seiten

Unterstützung leistet ein lokales Bauunternehmen: Den Sand für den Strand liefert die Firma Pietsch bereits in der nächsten Woche. Das bestehende Hygienekonzept werde kurzfristig an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, sagt Schadwinkel. „Mein Team und ich können es kaum erwarten und freuen uns auf eine tolle Citybeach-Saison 2021“, sagt Gastronom Iseke. Man wolle gern wieder mit besonderen Cocktailkreationen bei den Gästen punkten, sagt er. Auch der Foodtruck vom „Frittenhimmel“ sei mit allerhand Speisen wieder mit dabei.

Der Citybeach am Leineufer öffnet von Freitag, 23. Juli bis Sonnabend, 21. August, montags bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 16 bis 22 Uhr. Aktuelle Informationen zur wetterbedingten Öffnung gibt es auf der Facebookseite www.facebook.com/citybeachneustadt und auf Instagram unter @citybeachneustadt.

Von Mirko Bartels