Stromleitung durch Neustadt soll erneuert werden

Neustadt

Dieses Mal geht es nicht um den Südlink, die Stromautobahn, die von der Nordsee bis nach Bayern gebaut werden soll, wenn das Unternehmen Tennet zu Informationsveranstaltungen einlädt. Im Fokus der Infomärkte für Bürger steht vielmehr der Ausbau einer bestehenden Stromtrasse zwischen dem nienburgischen Landesbergen und Mehrum im Landkreis Peine. Am Montag, 22. November, und am Dienstag, 23. November, jeweils von 14 bis 19 Uhr können Bürger aus dem Einzugsbereich des Leitungsverlaufs dabei sein. Am Montag im Hotel Weserschlößchen, Mühlenstraße 20, in Nienburg, und am Dienstag im Hotel Brunnenhof International, Burgwedeler Straße 1, in der Wedemark.

Tennet will die bestehende 220-kV-Leitung zu einer 380-kV-Leitung ausbauen. Bevor das offizielle Genehmigungsverfahren beginnt, sollen Anlieger die Chance bekommen ihre Einwände vorzubringen.

Leitungsführung stammt aus 1930er- und 1960er-Jahren

„Die alte Leitung ist in den Dreißiger- beziehungsweise Sechzigerjahren gebaut worden“, sagt Marlene Böger, Bürgerreferentin des Projekts bei Tennet. Den aktuellen Anforderungen genüge sie nicht mehr, weshalb nun das Planungsverfahren für den Ausbau begonnen habe. Mit der Fertigstellung der neuen überirdischen Leitung rechnet sie für 2031/2032. Wenn alles gut laufe, könne der Planfeststellungsbeschluss 2028 vorliegen – als Startschuss für den Beginn der Baumaßnahmen.

Die Karte stellt den Verlauf der bestehenden Trasse und den Suchraum für den neuen Leitungsverlauf dar. Quelle: privat

„Die Materie ist kompliziert und gespickt mit Fachbegriffen“, sagt Böger. Das sei einer der Gründe für die frühzeitigen Gesprächsangebote an die Bürger. Fest stehe bereits, dass neue Strommasten gebaut werden müssten. Sie sollen soweit möglich nahe an der vorhandenen Trasse verlaufen. In einem Suchraum von 200 Metern bis zu fünf Kilometern Entfernung. „Seit den Dreißiger Jahren haben sich die Anforderungen wie auch die bauliche Situation an der Trasse stark verändert“, führt Böger aus.

Höhe der neuen Masten steht noch nicht fest

Wie hoch die neuen Masten werden, steht ebenfalls noch nicht fest. Auch dort würden viele Faktoren greifen, ebenso wie bei der noch offenen Frage, ob die bestehenden Masten nach Abschluss der Maßnahme abgebaut werden.

Mehr Informationen können Bürger bei den Infomärkten bekommen, zu denen sie sich wegen der Pandemie für Zeiteinheiten von jeweils einer Stunde unter https://www.tennet.eu/anmeldung anmelden können. Für Fragen zum Projekt, zu den Informationsmärkten und zu Beteiligungsmöglichkeiten steht Tennet-Mitarbeiterin Marlene Böger unter Telefon (05132) 896864 und per E-Mail unter marlene.boeger@tennet.eu zur Verfügung.

Von Beate Ney-Janßen