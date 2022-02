Sturm hinterlässt gewaltige Spuren in Neustadts Wäldern

Stöckendrebber/Neustadt

In Neustadts Wäldern haben die Orkane der vergangenen Tage schwere Spuren hinterlassen. Bezirksförster Helge Mahler, für rund 6000 Hektar Privatwald im Neustädter Land zuständig, hat noch lange keinen genauen Überblick über die Schäden. Dafür sind die Privatforsten über einen zu großen Raum verteilt.

Doch eine erste Schätzung macht deutlich, dass der Schaden immens ist. „Ich rechne damit, dass um die 3000 Festmeter Holz umgefallen sind.“ Zur Verdeutlichung: Das wären bis zu 2000 ausgewachsene Bäume und damit auch mindestens ein Viertel des geplanten Jahreseinschlags in den Wäldern.

Geschwächte Baumbestände in Neustadts Wäldern leiden enorm

Mahler glaubt, dass die Zahlen in den öffentlichen Forsten ähnlich hoch sind. Betroffen sind in erster Linie Nadelholzbestände, wie Kiefern oder Tanne jeweils in mehreren Altersklassen. Aber auch ausgewachsene, alte Eichen sind vielfach entwurzelt worden, sowie auf den tandorten mit leichtem Boden Birken zuhauf. Die ohnehin in den vergangenen Jahren durch Schädlinge und Trockenheit geschwächten Bestände hätten enorm gelitten.

Die umgestürzten Bäume aufzusammeln, wird aufwendig. Sie liegen wild durcheinander. Quelle: Dirk von Werder

Dazu kämen Schäden an den Wald- und Wirtschaftswegen, auf die zahlreiche Bäume gestürzt seien. Der Förster ist in Abstimmung mit der Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt gerade dabei, Trockenschäden der vergangenen Jahre auszugleichen. „Im Raum Neustadt werden dafür aktuell über 80.000 Pflanzen gesetzt.“ Stürme wie am Wochenende würden diese Arbeiten erschweren. Mahler nennt einen Bestand in Stöckendrebber, auf dem gerade in der vergangenen Woche junge Douglasien, Buchen und Küstentannen gesetzt worden seien.

Bäume liegen wild durcheinander

Der um die Parzelle gezogene Wildverbisszaun sei jetzt an mehreren Stellen von umgestürzten Altbäumen zerstört worden, berichtet der Förster weiter. Er müsse möglichst schnell repariert und stellenweise erneuert werden. Die Vermarktung der im Sturm gefallenen großen Masse Holz sei nicht das Problem. „Die Preise sind recht ordentlich, Holz wird gesucht.“ Doch die zumeist wild durcheinander liegenden Bäume erfordern eine ganz andere, aufwendigere Herangehensweise als ein geplanter Einschlag.

Auch der Wildverbisszaun ist beschädigt. Quelle: Dirk von Werder

Zudem seien viele der Bäume eben noch nicht im „Erntealter“ gewesen, auch das bedeute Ertragsverluste. Für Mahler steht fest: „Seit dem Orkan Kyrill hatten wir in dieser Region keine so großen Schäden mehr.“ Kyrill hatte im Januar 2007 gewütet.

Ministerium warnt davor, Wälder zu betreten

Landesweit seien die Schäden enorm, meldet auch das niedersächsische Landwirtschaftsministerium – die Bestandsaufnahmen laufen noch, mit ersten Prognosen sei zum Ende der Woche zu rechnen, heißt es. Das Ministerium rät auch für die nächsten Tage zur Vorsicht und warnt davor, die Wälder zu betreten. „Auch wenn der Sturm inzwischen abgeklungen ist, besteht weiterhin die Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume“, teilte die Behörde am Montag mit.

Von Dirk von Werder