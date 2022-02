Neustädter Land

Keine Verletzten, drei beschädigte Häuser, drei Autounfälle und unzählige umgestürzte Bäume. So lautet die vorläufige Bilanz des Einsatzstabs von Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung am Sonnabendmorgen. „Die ganz große Katastrophe ist zum Glück ausgeblieben“, fasst Stadtsprecherin Nadine Schley die lange Sturmnacht im Neustädter Land zusammen.

Insgesamt 74 Einsätze fuhren die Einsatzkräfte, 436 Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz. Am Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr hat sich die Lage beruhigt. Spürbare Einschränkungen des Autoverkehrs gab es am Vormittag noch auf der Kornstraße und der L 191 zwischen Mariensee und Empede. Auch die Moorstraße zwischen Neustadt und Mardorf blieb zunächst aufgrund von Räumungsarbeiten weiter gesperrt.

Frau ohne Stimme alarmiert über Facebook

In drei Fällen stürzten abgeknickte Bäume auf Gebäude. Betroffen waren Häuser in Eilvese (Heidestraße und Föhrenweg) und Wulfelade (Moritzgraben). In der Kernstadt beobachtete eine Anwohnerin im Wilhelm-Henze-Weg am Abend, dass eine schwere Balkonverkleidung im Nachbarhaus abzustürzen drohte. Weil die Frau gesundheitsbedingt nicht in der Lage war zu telefonieren, kontaktierte sie die Feuerwehr über Facebook. Der Hilferuf wurde erfasst, und mit Hilfe einer Drehleiter konnte die Gefahr beseitigt werden.

Die Nienburger Straße war am Freitagabend ab 21 Uhr gesperrt, nachdem eine Tanne auf die Fahrbahn gestürzt war. Quelle: Feuerwehr

Notfall in Vesbeck

Zu einer gefährlichen Situation kam es sturmbedingt in Vesbeck. Dort konnte ein alarmierter Rettungswagen eine kranke Seniorin zunächst nicht erreichen, weil ein umgestürzter Baum in Helstorf die Anfahrt erschwerte. Die Frau musste von einem Ersthelfer der Feuerwehr versorgt werden, bis die Rettungskräfte schließlich eintrafen.

Zu Unfällen führte das Wetter in drei Fällen, bei denen aber zum Glück keiner der Fahrzeuginsassen verletzt wurde. In Bordenau kam ein Auto auf der Bordenauer Straße von der Fahrbahn ab. Auch zwischen Schneeren und Mardorf (L360) verunfallte ein Fahrzeug. Ein Kleintransporter wurde in Neustadt beschädigt.

Weiter Alarmbereitschaft

Obgleich sich die Lage bereits in der Nacht beruhigte, bleiben die Einsatzkräfte weiter in Alarmbereitschaft. Stadtbrandmeister Torben Klingemann hatte am späten Freitagnachmittag einen Krisenstab aller beteiligten Rettungskräfte einberufen. Dazu zählen etwa die Polizei, der städtische Bauhof und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Um 20.20 Uhr wurde der Vollalarm ausgerufen. Ab diesem Zeitpunkt waren alle Ortsfeuerwehren besetzt. „Ab 19.30 Uhr kamen die Alarmierungen im Minutentakt“, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley am Sonnabendmorgen.

Von Mario Moers