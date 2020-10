Neustadt

Der Turn- und Sportverein (TSV) Neustadt bietet ab Ende Oktober neue wöchentliche Kurse für Meditation und Yoga und zur Stärkung des Immunsystems an. Die Kurse für Meditation und Yoga laufen dabei per Livestream, Stärkung des Immunsystems findet im Clubheim des TSV an der Lindenstraße 50 statt.

Übungen für innere Balance

In den Kursen lernen die Teilnehmer durch verschiedene Übungen innere Balance und Entspannung zu finden. Ab Mittwoch, 28. Oktober, starten die beiden virtuellen Kurse per Zoom-Konferenz: Meditation um 18.15 Uhr, Yoga folgt von 19.30 bis 20.30 Uhr. Beide Programme laufen immer mittwochs für fünf Wochen.

Für den Immunsystem-Kurs im Clubheim werden Interessierte gebeten, eine Yoga- oder Sportmatte, eine wärmende Decke, Socken und ein Getränk mitzubringen. Der achtwöchige Kurs findet ab dem 29. Oktober immer donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Wer sich für die Teilnahme interessiert, kann diese über die Website des TSV unter www.tsv-neustadt.net online buchen. Die Zugangsdaten für die Online-Kurse werden nach Bezahlung der Teilnahmegebühr mitgeteilt. Weitere Informationen gibt es in beim TSV unter Telefon (05032) 804990 oder per Mail an info@tsv-neustadt.net.

Von Alexander Plöger