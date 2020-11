Neustadt

Der Turn- und Sportverein (TSV) Neustadt erweitert sein Onlinesportprogramm erneut: Zwischen drei neuen sowie bereits laufenden Kursen können Interessierte ab Montag, 23. November, wählen. Alle Kurse sind kostenfrei.

Kraft, Koordination und Yoga

Junge Mütter können sich zusammen mit ihren Kleinen immer dienstags um 9.30 Uhr beim Kurs „Fit mit Baby“ sportlich betätigen. Um Kräftigungs-, Balance- und Koordinationsübungen geht es bei Fitgymnastik für alle, donnerstags von 17.45 bis 18.45 Uhr. Direkt anschließend findet um 19 Uhr der klassische Bauch-Beine-Po-Trainingskurs statt.

Einsteigen können Interessierte auch in folgende Kurse: Beim Funktionstraining geht es um die Korrektur von falschen Bewegungsmustern, der TSV bietet dazu zwei Kurse an: montags um 18.15 Uhr und dienstags um 10 Uhr. Ebenfalls montags findet Power-Yoga statt, immer um 19.30 Uhr. Dienstags um 18 Uhr läuft Pilates, gefolgt vom im Gegensatz zum Power-Yoga sanfteren Hatha-Yoga, dies um 19.15 Uhr.

Keine Anmeldung erforderlich

Für die kostenlosen Kurse ist keine vorherige Anmeldung erforderlich – Teilnehmer wählen sich einfach über den Zoom-Link in den Kurs ein. Die Zugangsdaten, eine Anleitung, sowie genauere Informationen gibt es auf der Website des TSV unter www.tsv-neustadt.net. Zudem gibt es dort regelmäßig neue Kurzvideos zu unterschiedlichen Sportthemen. Alle weiteren Fragen beantworten die Vereinsmitglieder per E-Mail an info@tsv-neustadt.net oder per Telefon unter (05032) 804990, täglich von 9 bis 12 Uhr.

