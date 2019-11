Neustadt

Wer Spaß am Radfahren in der Halle hat und vor dem Weihnachtstrubel nochmal an der Fitness-Schraube drehen möchte, ist dort richtig: Einen Indoor Cycling-Marathon richtet der TSV Neustadt am Sonnabend, 30. November, in seiner Sporthalle, Lindenstraße 50, aus. Geradelt wird von 14 bis 20 Uhr. Für das Event schleppen die Organisatoren insgesamt 40 Fitnessräder in die Halle. Bei Musik, Lichteffekten und in Gesellschaft fressen die Sportler dann fleißig virtuelle Kilometer. Wer mitmachen will, kann die Räder einzeln oder als Team mit bis zu drei Fahrern buchen.

Getränke und Obst sind im Preis enthalten, ebenso ein Nudelbüfett, das bei der After-Cycling-Party aufgebaut wird. Diese beginnt um 20 Uhr im Vereinsheim nebenan. Ein Einzelfahrer zahlt 15 Euro, ein Team 40 Euro, nur die abendlichen Getränke sind dann noch extra zu bezahlen.

Verein bittet um Online-Anmeldungen

Wegen der begrenzten Platzzahl bittet der Verein um Online-Anmeldungen vorab unter www.tsv-neustadt.net - vor Ort wird keine Buchung mehr möglich sein. Weitere Informationen gibt es in der TSV-Geschäftsstelle, Telefon (05032) 804990 oder per E-Mail an info@tsv-neustadt.de.

