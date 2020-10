​TSV Neustadt sucht dringend eine FSJ-Kraft

Neustadt

Der TSV Neustadt beschäftigt seit mehr als zehn Jahren junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) oder ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) absolvieren wollen. Drei Stellen kann der Verein jährlich vergeben, nun ist sehr kurzfristig ein Platz wieder frei geworden. „Wir suchen quasi zu sofort einen Ersatz“, sagt Christoph Ihringer, der die Freiwilligen betreut.

Gesucht wird zu Anfang November

Besetzt werden soll die Stelle zum 1. November. Der Vertrag läuft dann neun Monate, bis 31. Juli 2021. Absolviert werden kann ein freiwilliges Soziales Jahr von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren werden. „Die Stelle ist für alle ideal, die sich beruflich noch orientieren möchten“, sagt Ihringer. Er wünscht sich Interessenten die sich für Sport begeistern und gerne mit Kindern arbeiten. Zu den Aufgabenbereichen gehören die Unterstützung der TSV-Übungsleiter im Vereins - oder AG-Sport an Kindergärten und Schulen. „Unsere FSJler unterstützen bei der Organisation von Veranstaltungen oder arbeiten in der Geschäftsstelle mit“, sagt er. Erfahrungen mit der Betreuung von Kindergruppen sieht er als vorteilhaft an. „Das ist aber nicht zwingend notwendig.“

Anzeige

Interessierte können sich direkt bei die Geschäftsstelle des TSV, Lindenstraße 50, Neustadt, melden. Das geht persönlich, unter Telefon (05032) 804990 oder per E-Mail an info@tsv-neustadt.net.

Von Mirko Bartels