Poggenhagen

Die Hallenplätze sind belegt, also werden die Spielflächen des TSV Poggenhagen in Ilschenheide für die Wintersaison fit gemacht. Dank einer 1500-Euro-Spende der HAZ-Aktion und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover können Ehrenamtliche die kostspieligen Elektrokabel für die Fluchtlichtmasten finanzieren. Sie werden dringen gebraucht, denn 13 Jugendmannschaften aus Bordenau und Poggenhagen bilden eine Jugendsportgemeinschaft und benötigen die Rasenflächen für Fußball-Training und Punktspiele während der dunklen Jahreszeit.

Kupferkabel ist ein Kostenfaktor

Für die Kupferkabel waren TSV-Vorsitzender Hartmut Strecker und sein Stellvertreter Jörg Gödicke auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten gewesen. „Schön, dass die HAZ uns weiterhelfen kann“, sagt Karsten Dohrmann.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerkerinnen und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf, mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Unter haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Sieben Metallmasten lagen am Sonnabend zum Aufstellen bereit, und auch viele Ehrenamtliche hatten sich gemeldet, um den Platz winterfest zu machen. Ab dem Morgen packten er und zahlreiche weitere Helfer mit an, um die Kabel zu verlegen und die Masten aufzustellen. So kann auch der D-Platz künftig mit Flutlicht beleuchtet werden. Jason Beck, selbst Fußballspieler, steuerte den Bagger. Dessen schmale Schaufel riss den gepflegten Rasen zwar auf, aber nur in einer Breite von wenigen Zentimetern.

Jason Beck baggert eine schmale Furche in den Rasen. In der Mulde sollen die Elektrokabel verlegt werden, welche die Flutlichtmasten mit Strom versorgen. Quelle: Patricia Chadde

In der Mulde werden die Kabel um den Platz geführt. Bauleiter Michael Beck ist beim Arbeitseinsatz ebenfalls zugegen, muss aber keine Aufträge erteilen. Die Mitglieder, die an ihrem arbeitsfreien Tag mit anpacken, haben einen Blick für die anfallenden Tätigkeiten. So arbeiten sie sich um den Platz herum.

Von der Brachfläche zum Trainingsplatz mit Flutlicht

„Der Platz war vor Kurzem noch eine Brachfläche“, berichtet Frank Höhne. Dank eines früheren Arbeitseinsatzes wächst aber inzwischen dichter, kurz geschnittener Spielrasen. Nur an den schmalen Sandstreifen lässt sich erkennen, dass die ersten hundert Meter Kabel bereits verbuddelt wurden.

Auch Mirko Fietz, Trainer der vier Mädchen-Fußballmannschaften, nahm den Spaten in die Hand. Beim Baggern war ein bisschen Erde wieder ins Loch zurückgerutscht, was die anderen Helfer gleich gesehen und entsprechend nachgearbeitet haben. So herrschte gute Stimmung am „Arbeitsplatz“.

Unscheinbar, aber bedeutend. Die HAZ Spende zum Sommereinsatz ermöglicht den Erwerb der Elektrokabel für die Flutlichtmasten. Quelle: Patricia Chadde

Die Zuwendung der HAZ und STIFTUNG Sparda-Bank hob die Laune noch einmal. „Das ermöglicht uns bessere Trainingsbedingungen und es motiviert auch“, sagt Karsten Dohrmann vom TSV Poggenhagen. Rund 26 Trainerinnen und Trainer leiten den sportlichen Nachwuchs der 13 Mannschaften an und freuen sich auf bessere Trainings- und Spiel-Möglichkeiten.

Von Patricia Chadde