TSV lädt zur Actionbound-Rallye durch Neustadt ein

Neustadt

Die Kinderturnabteilung des TSV Neustadt lädt dieser Tage Familien zu einer Actionbound-Rallye durch die Kernstadt ein. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gilt es auf dem Rundkurs Aufgaben zu lösen, die Fitness und Spaß garantieren, versprechen die Veranstalter. Start und Ziel befinden sich beim TSV-Heim an der Lindenstraße. Eine kleine Anleitung und den ersten QR-Code finden Interessierte neben dem Eingang zur Geschäftsstelle. Die Strecke führt die Teilnehmenden unter anderem am Schloss Landestrost entlang.

Gewinnchance für Kurzentschlossene

Einen besonderen Anreiz bietet der Verein besonders schnellen Familien. Wer seine Runde bis Sonntag, 2. Januar, beendet, kann zwei kostenlose Stunden Familiensport in der ersten Januarwoche gewinnen. Die Vereinsaktiven bereiten die Halle in der Zeit von Montag, 3. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar, entsprechend für Mitglieder vor.

Die Rallye endet mit den Winterferien

Wer es gemächlicher angehen möchte, kann die in der Actionbound-App hinterlegte Rallye bis Ende der Winterferien bestreiten. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des TSV, per Email an info@tsv-neustadt.net oder telefonisch direkt in der Geschäftsstelle unter Telefon (0 50 32) 80 49 90.

Von Mirko Bartels