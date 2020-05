Neustadt

Für Tattoo und Airbrush-Künstler Patrick Bruns sind es sehr gute Nachrichten: Er darf ab Dienstag, 19. Mai, sein Tattoostudio wieder öffnen, kann seiner Arbeit auf nackter Haut mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen wieder nachgehen. Die vergangenen acht Wochen waren für den gelernten Zerspanungstechniker hart. Die Abstands und Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie ließen die Arbeit nicht zu. Tattoostudios in der ganzen Republik mussten schließen. „Das war schon schlimm. Mir ist in den letzten Wochen ein Großteil meiner Einnahmen weggebrochen“, sagt Bruns. Tagelang habe er nur Termine absagen müssen. „Das geht an die Nerven.“

Warten auf staatliche Unterstützung

Bruns hatte eine staatliche Unterstützung früh beantragt und erhalten. „Das hat aber schon eine Weile gedauert“, sagt er. Gut drei Wochen habe er auf das Geld gewartet. Er wisse von anderen Selbstständigen, die ihre Zuwendung wesentlich früher und schneller bekommen haben – selbst wenn sie die Anträge später gestellt hatten. Weshalb das so ist, könne er sich nicht erklären. „Hauptsache es ist da. Das Geld hilft erst einmal aus der größten Not“, sagt er.

Ob seine Kunden nach der Pause wiederkommen, vermag Bruns nicht zu sagen. „Wenn ein Bild weiter gearbeitet werden soll, kommen sie mit Sicherheit wieder“, sagt er. Schließlich wolle ja niemand mit einem halbfertigen Kunstwerk auf der Haut herumlaufen. Die Frage, ob jemand, der sich erstmals ein Tattoo hatte stechen lassen wollen, seinen Wunsch in der Zwischenzeit aber wieder aufgegeben hat, lässt sich ebenfalls nicht beantworten. „Das werden wir wohl erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen“, sagt Bruns.

Gerichtsurteil hilft der Branche

Die Möglichkeit wieder zu arbeiten kommt für den Tätowierer früher als erwartet: Am Donnerstag kippte das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Lüneburg das landesweite Öffnungsverbot für Tattoostudios, nachdem ein Betreiber aus Springe geklagt hatte. Er erstritt so für alle Kollegen in Niedersachsen eine sofortige Arbeitserlaubnis. Noch Anfang der vergangenen Woche hieß es von der Region Hannover, dass „laut der aktuellen Landesverordnung Tattoostudios zu den nicht dringend benötigten Dienstleistungen zählen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann“.

Bruns freut es, dass es anders gekommen ist, denn „ich habe nicht verstanden, warum die Studios so lange warten mussten.“ Seine Branche habe bereits in der Vergangenheit ein europaweites Hygienekonzept vorgelegt – unabhängig von der Corona-Pandemie.

Biker lassen Maschinen verzieren

Unerwartete Hilfe in der schweren Zeit fand der Künstler mit seinem Studio an den Landwehr aus einer anderen Richtung: Viele seiner Kunden lassen sich von ihm mit der Airbrush-Pistole Tanks und andere Motorradteile verzieren. „Ich hatte selten so viele Anfragen für Sprüharbeiten auf einmal“, sagt Bruns. Wohl auch ein Ergebnis der Pandemie. „Die Leute haben Zeit und basteln an ihren Bikes herum. Da wünschen sich wohl einige auch ein neues Design für ihre Maschine.“

Auch für die Prominentenporträts, die Bruns anfertigt, hat die Pandemie Vorteile. „Viele von ihnen waren zu Hause und hatten Zeit. Da konnte ich den einen oder anderen am Telefon erreichen, um mir sein Okay zu holen“, sagt er. Die Bilder lässt sich Bruns von den Prominenten signieren, dann werden sie für einen guten Zweck versteigert.

Letzte Korrekturen: Patrick Bruns gibt dem Bild von Schauspieler Tom Barcal den letzten Schliff, auch Markus Maria Profitlich hat er schon porträtiert. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

In seinem Studio will Bruns ab Dienstag wieder arbeiten. „Es wird natürlich eine Flut an Terminen werden, aber das werde ich schon hinbekommen. Hauptsache ich kann endlich wieder loslegen“, sagt der Tattookünstler.

Kreative Wege durch die Krise gesucht

