Neustadt

Die Neustädter Tafel will bis auf Weiteres ihre Ausgabe für die Kunden aufrecht erhalten. Viele andere Lebensmittelausgabestellen in der Region Hannover haben bereits geschlossen, auch die Nachbarn in Wunstorf. „Solange es geht, machen wir weiter“, sagt die Neustädter Leiterin Ulla Paczkowski. „Aber natürlich müssen auch wir Konsequenzen wegen der aktuellen Lage rund um das Coronavirus ziehen und besondere Maßnahmen einleiten.“ Die erste gibt es bereits vor der Tür des Gemeindehauses der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul zu sehen, wo die Tafel aktuell immer montags überschüssige Waren aus dem Handel an Bedürftige verteilt.

Flatterband vor der Tür

Flatterband teilt den Platz vor dem Gemeindehaus in einzelne Bereiche. Auf den provisorischen Wegen sollen sich die Nutzer nun anstellen. „Wir haben unsere Kunden ohnehin in so genannte Zeitgruppen eingeteilt“, sagt Jürgen Kassebeer. Das helfe bereits bei der normalen Ausgabe. Diese Gruppen wolle man nun vor der Tür trennen, um die Abstände der einzelnen Besucher untereinander weiter zu vergrößern.

Christina Schlicker zeigt: Absperrbänder vor dem Gemeindehaus der St. Peter und Paul sollen die Kunden der Neustädter Tafel leiten. Quelle: Mirko Bartels

Händewaschen ist Pflicht

Händewaschen und Desinfektion sei Pflicht, bevor die Kunden den Raum mit den Lebensmitteln betreten, sagt Kassebeer. Nach italienischem Vorbild sollen sie nur noch einzeln eintreten, um auch hier möglichst großen Sicherheitsabstand wahren zu können. Man plane mit zwei Metern. „Ab der nächsten Woche darf pro Familie nur noch ein Kunde kommen. Wir wollen jede Form von Menschenansammlung vermeiden“, sagt Kassebeer.

135 Familien habe man derzeit in der Registratur, das seien etwa 350 Menschen. Die ehrenamtlichen Helfer hinter den schützen sich mit Gummihandschuhen und Einwegmasken, die die Tafel zur Verfügung stellt. Zusätzlich werde das Personal vor Beginn der Ausgabe auf ein notwendiges Minimum reduziert. Wo sonst 14 Ehrenamtliche arbeiten, sollen von nun an sechs Mitarbeiter die Waren verteilen – immer mit genügend Abstand zu den Besuchern.

Versorgung hängt von Nienburger Partnern ab

„Ob und wie lange wir die Versorgung aufrecht erhalten können wird sich noch entscheiden“, sagt Paczkowski. Zwar sei man seit Ende 2019 als Tafel Neustadt selbstständig, doch „mit der Nienburger Tafel haben wir aber immer noch eine logistisch enge Partnerschaft“, sagt die Leiterin. Die Lebensmittel werden von Fahrern der Nienburger Einrichtung gesammelt und auch nach Neustadt geliefert. „Wir könnten mit unseren eigenen Mitteln nur etwa ein Drittel unserer Kunden versorgen.“

Bereits beim Einräumen sind Mundschutz und Handschuhe für die Ehrenamtlichen Pflicht. Quelle: Mirko Bartels

Bislang gebe es noch keine Engpässe bei den Lebensmitteln. „Es werden weniger Joghurt, Mehl und Nudeln geliefert“, sagt Kassebeer. Das Warenangebot reflektiere die Situation in den Supermärkten.

Lebensmittelmarkt und Unternehmen helfen

Zusätzliche Hilfe bekommen die Neustädter direkt vom Supermarkt: Der Inhaber des Rewe Marktes an der Wunstorfer Straße unterstützt die Neustädter Tafel und lässt seit zwei Wochen hochwertiges Obst und Gemüse direkt vom Großhändler liefern. Eine besondere Überraschung gab es Montag von der Neustädter Firma MHP, die Logistik-Prozesse automatisiert: Weil eine Messe ausfällt, hatte die Firma 1000 Äpfel übrig. „Die verteilen wir jetzt gern an unsere Kunden“, sagt Paczkowski.

Firma MHP spendet 1000 Äpfel für die Tafelkunden in Neustadt. Quelle: Christina Schlicker

Von Mirko Bartels