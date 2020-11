Neustadt/Otternhagen

Nachdem der städtische Messanhänger aufgrund eines defekten Blitzmoduls in den vergangenen vier Wochen nicht im Einsatz war, werden zunächst die Messungen an der Königsberger Straße (18. bis 23. November) und in Otternhagen (23. bis 27. November) nachgeholt. Diese waren ursprünglich für Ende Oktober geplant. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

Von Mario Moers