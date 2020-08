Neustadt

Der mobile Tempoblitzer der Stadt Neustadt wird in den nächsten zwei Wochen in der Kernstadt und einem Ortsteil eingesetzt. In der 34. Kalenderwoche, ab Montag, 17. August, wird das ungewöhnlich gestaltete Gerät mit dem Spitznamen Katrin eine Woche lang die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Kernstadt Neustadt von einem Standort an der Nienburger Straße (Bundesstraße 442) überwachen.

Lesen Sie auch: Bahnübergänge in Neustadt und Poggenhagen werden gesperrt

Anzeige

Ab Montag, 24. August, steht der Blitzeranhänger dann in Otternhagen an der Kreisstraße 315. Kontrolliert wird an beiden Punkten über mehrere Tage am Stück. Aus organisatorischen Gründen kann der Plan für die Kontrollen sich noch einmal ändern. Zudem seien jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei im gesamten Stadtgebiet möglich, teilt die Verwaltung mit.

Von Mirko Bartels