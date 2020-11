Evensen/Vesbeck

Die Möhre ist im Neustädter Land eine der letzten Ackerfrüchte des Jahres, die noch geerntet wird. Derzeit fährt der Vesbecker Jens Lüers seine Ernte ein. Er baut sechs verschiedene Sorten an, die es jetzt auch direkt ab Hof zu kaufen gibt. Neue Vertriebswege zu finden, das gehört zur Arbeit des Landwirts, das zeigt sich auch beim Gemüse.

Die Eignung der Möhre als Tiefkühlprodukt habe in den Achtzigerjahren den regionalen Anbau angeheizt, sagt er. Solo Feinfrost (später Iglo) hieß das Unternehmen, das in Wunstorf aus frisch geerntetem Gemüse Tiefkühlkost produzierte. Die Nachfrage hatte Einfluss auf landwirtschaftliche Entwicklungen in Neustadt und Wunstorf. „Da war ich noch Kind“, erinnert sich der heute 42-jährige Lüers. Seine Eltern Marie-Luise und Jürgen Lüers suchten nach einer Ergänzung ihres bisherigen Ackerbauspektrums. „Da passte die Möhre gut“, erinnert sich Jürgen Lüers.

Zur Galerie Die Möhren von Landwirt Jens Lüers aus Neustadt-Vesbeck hatte eine besonders lange Entwicklungszeit und das schmeckt man. Jetzt gibt es die Feldfrüchte auch ab Hof.

Jendritzas aus Esperke produzierten für Tiefkühlkosthersteller

Lüers waren nicht die einzigen Landwirte, die auf die Möhre gekommen waren. Auch der Betrieb von Familie Jendritza im nahen Esperke zählte lange zu den größten Betrieben im Neustädter Land, die anfangs Möhren an Solo Feinfrost lieferten. Außerdem bauten sie Spinat, Buschbohnen und Grünkohl an, die ebenfalls in den Froster gingen. „Wir hatten die ganze Infrastruktur zum Möhrenanbau“, sagt Georg Jendritza Junior. Ernte- und Sortiermaschinen bis Verladestation – all das waren erforderliche Anschaffungen. „Aber auch der Stress wurde immer größer“, sagt der Landwirt über die harte Gangart des Großabnehmers. „Wir bekamen beispielsweise einen Anruf, dass in zwei Stunden ein Zug Möhren gebraucht würde, weshalb wir unseren Siebkettenroder gar nicht mehr vom Traktor abgekoppelt haben. Der war rund um die Uhr einsatzbereit.“

Mehr Stress, sinkende Preise für Produzenten

Die Arbeitsbelastung in den landwirtschaftlichen Unternehmen wurde größer, die Möhrenpreise sanken. Bei Jendritzas hätte ein älterer Roder zeitnah ausgetauscht werden müssen, ein bedeutendes Pflanzenschutzmittel wurde vom Markt genommen und der Roderfahrer hatte einen anderen Job gefunden. All das waren Gründe, die Jendritza schließlich zum Ausstieg aus dem Möhrenanbau brachten.

Vom Tiefkühlgemüse zum Safthersteller

Auch Landwirt Lüers beendete schließlich seine Zusammenarbeit zum Tiefkühlwerk, das inzwischen nicht mehr in Wunstorf produziert. „Weil der Abnehmer irgendwann bereits fertig gewürfelte Karotten günstig aus einem Nachbarland beziehen konnte“, sagt Lüers. Er wechselte zu einem Händler, der Safthersteller mit Möhren beliefert. „Fachwissen war bei uns vorhanden“, sagt Lüers. Er entwickelten den Anbau weiter. In diesem Jahr baut er auf rund 40 Hektar Möhren an. „Vielleicht sind wir nicht die einzigen in der Umgebung, aber wohl einer von den größeren“, sagt Lüers, der sich erfolgreich mit integriertem Pflanzenschutz beschäftigt und seinen Bestand akribisch kontrolliert. Das ist nötig, damit weder Möhrenfliege noch Viren, Bakterien oder Pilze die Pfahlwurzeln angreifen können.

Mit der Drohne Unkrautnester entdecken

„Um die Ackerfrüchte aus der Luft zu kontrollieren, haben wir eine Drohne angeschafft“, sagt Lüers und hat noch ein paar Fakten zu dem anspruchsvollen Wurzelgemüse. Was saterfriesisch Wuttel und in der Deutschschweiz Rüebli genannt wird, benötigt wenig Stickstoff zum Gedeihen. Jedenfalls im Vergleich zu Stickstoffzehrern wie Blumenkohl, Wirsing, Radieschen, Mairübchen oder Rucola. Dafür braucht die Karotte Kalium und Mikronährstoffe wie Bor, Magnesium, Molybdän und Kupfer zur Entwicklung.

Offen für Neues: Lüers stattliche Speisemöhren kommen vom Acker in den Bollerwagen und werden auch ab Hof an Privatkunden verkauft. Quelle: Patricia Chadde

Lüers baut vor allem späte Sorten an, die mindestens 170 Tage, eher sogar 220 Tage und länger benötigen. „Wenn man die Möhre im Boden lässt, hält sie am längsten – vorausgesetzt es gibt keinen starken Frost“, sagt er. In diesem Frühjahr konnte er noch Feldfrüchte aus dem vorausgegangenen Anbaujahr ernten. Der milde Winter machte es möglich. „Ich glaube, dass die Möhren gehaltvoller sind, wenn sie längere Wachstumsphasen haben“, sagt er.

Möhrenlaub bleibt gehäckselt auf dem Acker

Die Möhren werden mit einem Siebkettenroder in Evensen und Vesbeck geerntet, dabei werden sie sofort vom Laub getrennt. Die Blätter werden gehäckselt und verbleiben auf dem Acker. „Ein Kunde von mir wollte in diesem Jahr selber Möhren anbauen“, sagt Lüers. Jetzt traf er den Hobbygärtner wieder. „Erst war es zu trocken, dann stand alles voller Unkraut – ich habe gar nichts geerntet“, sagte der Mann, der sich nun über das neue Direktvermarktungsangebot freut.

Hier gibt es die Vesbecker Möhren zu kaufen

„Immer mehr Nachbarn fragen, ob sie nicht ein paar Mohrrüben haben könnten“, sagt Marie-Luise Lüers. Deshalb gibt es die Neustädter Feldfrüchte seit November auch in der Direktvermarktung bei Lübbert in Suttorf, bei Nebel in Amedorf, auf dem Lüers-Hof in Vesbeck und in Osterwald bei der Milchtankstelle von Barbara und Cord Schmidt. Deren Sohn Aaron macht nämlich gerade seine Ausbildung bei Lüers und hat seinen Teil zur Ernte beigetragen.

Von Patricia Chadde