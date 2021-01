Neustadt

Wie hat sich die Corona-Krise sich auf den Arbeitsmarkt im Neustädter Land niedergeschlagen? „Bislang sind wir einigermaßen gut davongekommen“, berichtet Uwe Hemens, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Neustadt. Die Arbeitslosenquote in Neustadt ist von Dezember 2019 bis Dezember 2020 leicht von 4,8 auf 5,5 Prozent gestiegen, wie die Statistik der Agentur für Arbeit zeigt. Die langfristigen Folgen seien jedoch noch nicht absehbar, betont Hemens.

Kurzarbeitergeld lindert Auswirkungen

Im Dezember 2020 waren insgesamt 1295 Neustädter arbeitslos – das ist ein Plus von 185 Personen im Vergleich zum Dezember 2019. „Das Kurzarbeitergeld hat die Auswirkungen der Krise deutlich gelindert“, sagt Hemens. Zudem komme Neustadt zugute, dass in der Kommune sehr unterschiedliche Branchen und Betriebsarten vertreten sind. Viele Unternehmen, etwa im Handwerk, konnten trotz Corona-Krise weiter arbeiten, was auch dem städtischen Haushalt hilft.

Langfristige Entwicklung unklar

Hemens betont jedoch auch: „Wir können die langfristigen Entwicklungen noch nicht abschätzen.“ Wie sich der jetzige Lockdown und das generelle Verbraucherverhalten auswirkten, müsse sich noch zeigen. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten spiegeln sich bereits in der Statistik wider: Seit Januar 2020 meldeten Neustädter Betriebe 651 neue Arbeitsstellen – das sind 267 weniger als im Vorjahreszeitraum. Hemens appelliert dennoch an alle Betriebe, nicht auf Ausbildungen und Neuanstellungen zu verzichten, damit sie für die Zukunft gut aufgestellt blieben.

Von Alexander Plöger