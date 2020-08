Jürgen Harfst aus Wunstorf hat sich fast sein ganzes Leben lang für den Turnsport engagiert – in Wunstorf, auf Landes- wie auch auf Bundesebene. Dafür ist der 80-Jährige am Freitag mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Auch wegen Harfst haben regelmäßig Turner aus Hannover an den Olympischen Spielen teilgenommen.