Die Polizei Neustadt hat am Donnerstag einen Bus ohne Busfahrer angehalten. Der Mann am Steuer hatte keinen Führerschein. Ihn kostet die Tour, die in Hamburg enden sollte, 300 Euro Sicherheitsleistung und ein Strafverfahren.

Eine Polizeistreife stoppte den Bus gegen 18 Uhr auf der Wunstorfer Straße in Höhe Bahnhof. Das Fahrzeug war außer Betrieb genommen. Der 36-jährige Fahrer hatte den Auftrag, das Fahrzeug von Neustadt nach Hamburg zu überführen. Für diese Fahrt braucht es ein Überführungskennzeichen mit Versicherungsnachweis. Am Bus waren italienische Überführungskennzeichen angebracht. Polizei und Zulassungsbehörde prüfen nun, ob sie in Deutschland gültig sind. Fahrgäste waren nicht an Bord.

Bus muss stehen bleiben

Was der Mann definitiv nicht hatte, war ein Führerschein der Klasse D. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen kann, setzte die Polizei eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro fest. Den Bus musste der Mann stehen lassen.

Von Markus Holz