Neustadt

Wer in Neustadt bei der Unterbringung und Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine helfen möchte, kann sich ab sofort an eine zentrale E-Mail-Adresse der Stadt wenden. Die Adresse lautet: fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de. Dort sollen Angebote von Sachspenden, Unterstützungsangebote und Unterbringungsmöglichkeiten zunächst gesammelt werden. „Je konkreter und genauer beispielsweise Unterbringungsmöglichkeiten beschrieben werden, desto einfacher ist es für uns zu vermitteln“, so Inga Heidemann, Fachdienstleiterin Soziale Arbeit. Alternativ verweist die Stadt an eine aktuell populäre deutschlandweite Wohnraumbörse für Geflüchtete aus der Ukraine. Auf der Internetseite www.elinor.network kann bereits unkompliziert Wohnraum angemeldet werden. Mit einer unmittelbaren kurzfristigen Rückmeldung ist allerdings in beiden Fällen nicht zu rechnen.

Stadt braucht Zeit

Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) bittet um Verständnis, dass konkrete Maßnahmen noch keine genannt werden können. „Auch wenn ich von dem persönlichen Engagement vieler Menschen bei der Unterstützung und dem Transport von Geflüchteten sehr beeindruckt bin, müssen wir dennoch auch gewisse Prozesse einhalten, damit die Menschen hier vor Ort auch durch unser Asyl- und Flüchtlingsaufnahmesystem abgesichert sind und nicht ohne finanzielle und medizinische Unterstützung dastehen“, sagt Herbst.

Das passiert in den anderen Kommunen in der Region

Der Bürgermeister der Stadt Barsinghausen steht in direktem Kontakt zu seinem Amtskollegen in der west-ukrainischen Partnerstadt Kovel. In Kooperation mit der Kinderhilfe Ukraine werden voraussichtlich am Sonntag, 5. März, bereits 50 Kinder aus Kovel in Barsinghausen eintreffen. Wer bereit ist, eines oder mehrere Kinder aufzunehmen, kann die Vereinsvorsitzende Lilli Bischoff telefonisch unter (0 50­ 35) 3 36 oder per E-Mail an lillibischoff@t-online.de kontaktieren.

Die Gemeinde Uetze organisiert bereits eine Wohnraumbörse und startete einen Aufruf an die Bürger, Mietwohnraum für die Anmietung durch die Stadt zur Verfügung zu stellen.

Burgdorf hält 40-Notfall-Plätze in einem Feuerwehrtechnischen Zentrum vor, die kurzfristig belegt werden können.

Von Mario Moers