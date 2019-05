Rodewald/Neustadt

Ein Frühlingskonzert spielt das sinfonische Blasorchester Variabel von der Musikschule Neustadt am Sonnabend, 18. Mai, ab 15 Uhr in der Aegidienkirche in Rodewald, Hauptstraße 40. Die Musiker unter Leitung von Karin Lübbert haben dafür beschwingte Popsongs auf dem Programm.

Flott klingen etwa „ Viva la Vida“ von Coldplay oder „Call me Maybe“ von Carly Rae Jepsen aus ihren Instrumenten. Auch Stücke von Michael Jackson und Abba haben sie für ihre Besetzung arrangiert, ebenso wie Melodien aus Italien. Und Filmfreunde erkennen sicher die Titelmusiken aus Piraten der Karibik, die Eiskönigin, Dschungelbuch oder Game of Thrones wieder.

Im Anschluss an das Konzert bittet die Gemeinde zu einem netten Zusammensein bei Kaffee und Gebäck. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang werden die Besucher um eine Spende gebeten, die der Musikschule für ihre Orchesterarbeit zugute kommt.

Von Kathrin Götze