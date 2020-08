Neustadt/Schneeren

Die Polizei hat seit Dienstagmittag nach einem vermissten Mann aus Neustadt am Rübenberge gesucht. Am Mittwoch ist der 23-Jährige tot aufgefunden worden.

Einsatzkräfte hatten zunächst unter anderem mit einem Polizeihubschrauber sowie mit speziell ausgebildeten Spürhunden nach dem 23-Jährigen gesucht. Er war zuletzt in Schneeren gesehen worden. Am Abend versammelten sich in Schneeren mehr als 150 Freiwillige zu einer Suchaktion, die hoffnungsfroh begann, doch rasch in Hoffnungslosigkeit umschlug. Nach nur zehn Minuten hatte einer der Trupps den jungen Mann gefunden, doch er war bereits tot.

Anzeige

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Mehr in Kürze.

Von Ingo Rodriguez