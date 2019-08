Verwaiste Seeadler in Neustadt gerettet

Neustadt/Sachsenhagen

Mit nur zehn Tagen Abstand hat die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen gleich zwei junge Seeadler aufgenommen, die im Raum Neustadt hochgradig abgemagert und geschwächt gefunden worden waren.

Den ersten Adler fingen Mitarbeiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer am 2. Juli und brachten ihn in die Wildtierstation. Es handelt sich um ein Männchen, das mit 2450 Gramm stark untergewichtig und nicht mehr flugfähig war.

Nabu Neustadt verständigt Wildtierstation

Der zweite Seeadler wurde am 12. Juli auf einem Holzstoß entdeckt. Der Jagdpächter hatte das Tier entdeckt, es aber in Ruhe gelassen und mit Futter und Wasser versorgt. Futter war eine tote Katze, was in sozialen Medien die Warnung provoziert haben soll: Sperrt eure Katzen weg, der Adler jagt sie. Als sich der Zustand des Adlerweibchens nicht besserte, verständigte der Finder den Nabu Neustadt. Nabu-Chef Reinhard Hoffknecht wollte helfen, konnte es aber nicht. Am Freitagabend waren weder Sachsenhagen noch die ÖSSM bei Winzlar besetzt.

„Erst die Polizei Neustadt hatte Glück“, sagt Hoffnecht. Sie hatte in Sachsenhagen auf Band gesprochen, in der Hoffnung, es würde noch jemand abhören. Als Helfer abends zur Fütterung kamen, ließen sie den Anrufbeantworter laufen und verständigten Stationsleiter Florian Brandes. Der Wildtierbiologe sicherte den weiblichen Jungvogel gegen 22 Uhr im Wald. „Höchste Eisenbahn, für das Tier bestand Lebensgefahr“, sagt Hoffknecht, „es wäre ohne fachliche Unterstützung verhungert.“

Der männliche Jungadler ist wieder wohlauf und frei. Quelle: privat

Da der Fundort des zweiten Jungvogels nur 1,5 Kilometer vom Fundort des ersten entfernt war, vermutet Brandes, dass es sich um Geschwister handelt. Der Standort ihres Horstes wird streng geheim gehalten. Ebenfalls unbekannt ist, warum gleich beide Jungadler den Anschluss an die Eltern verloren haben. Die Führung durch die Altvögel ist in den ersten Wochen nach dem Ausfliegen lebensnotwendig, bis die Jungvögel gelernt haben, sich selbst zu versorgen.

Jungtiere trägt jetzt einen Sender

Nachdem die Jungvögel wieder kräftig genug sind, sollen sie zur Kontrolle der Auswilderung einen Sender erhalten. Damit kann regelmäßig ihr Standort ermittelt werden, um sie weiter zu füttern und vor Ort sehen zu können, ob sie sich in gutem Gesundheitszustand befinden. Die Patenschaft und Kosten für die rund 1000 Euro teuren Sender übernehmen der Deutsche Falkenorden, Bund für Falknerei, der Verein Greifvogelschutz und Greifvogelkunde und der Nabu Neustadt, der zu diesem Zweck auch noch Spenden sammelt.

Der männliche Jungadler hat sich in kurzer Zeit erholt und gut an Gewicht zugelegt. Er konnte in der vorigen Woche besendert und freigelassen werden. In den ersten Tagen nach der Auswilderung hielt er sich westlich der Wildtierstation im Schaumburger Wald auf und hat sich auch noch angebotenes Futter geholt.

Von Marleen Gaida, Markus Holz