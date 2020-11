Neustadt

Wer dieser Tage einen toten Vogel findet, sollte den Fund telefonisch der Region Hannover melden. Hintergrund ist die Vogelgrippe, die in der vergangenen Woche auch die Region erreicht hat. Die Region Hannover hatte daraufhin eine Stallpflicht für Geflügelhalter rund um das Steinhuder Meer angeordnet. In Neustadt ist davon der Bereich Mardorf betroffen. Tote Tiere können natürlich überall auftauchen – betroffen sind sind Wildvögel, Wasservögel, Möwen und Greifvögel. Die Stadt macht in diesem Zusammenhang noch einmal darauf aufmerksam, dass nicht die Feuerwehr zuständig ist. Die wird offenbar regelmäßig bei dem Fund toter oder kranker Tiere benachrichtigt.

Wer einen toten Vogel findet, sollte ihn unter Telefon (0511) 61622095 bei der Region melden.

Von Mario Moers