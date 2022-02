Bordenau

Der Förderkreis zur Pflege der Bethmann-Orgel in der St-Thomaskirche in Bordenau lädt für Sonnabend, 12. Februar, ab 17 Uhr zu einem Konzert mit Orgelbotschafter Jan Katzschke ein. Der versierte Organist will Klassikern der Orgelliteratur und interessante Stücke unbekannter Komponisten aus der Region spielen. Die Veranstalter fordern die Besucher auf, genau hinzuhören und sich den Klang der Orgel einzuprägen. Denn Katzschke spielt ein identisches Konzert noch einmal 2023 – dann allerdings auf dem restaurierten Kircheninstrument.

Orgel ist 200 Jahre

Die Bethmann-Orgel gilt als dringend renovierungsbedürftig. Der in der Gemeinde eigens gegründete Förderkreis sei mit seinen Fundraising-Bemühungen schon weit gekommen, habe erfolgreich Geldspenden gesammelt. „Wir haben etwa 70 Prozent der notwendigen Gelder beisammen“, sagt Pastorin Alida Weinert. Insgesamt rechnen die Aktiven mit Kosten von etwa 300.000 Euro.

Weitere Unterstützung erhoffen sich die Förderkreis-Mitglieder von insgesamt 16 Veranstaltungen des so genannten Bordenauer Orgelsommers 2022. Von Februar bis November soll es Konzerte und weitere Veranstaltungen rund um das besondere Instrument geben. Bastelaktionen mit Kindern stehen ebenso auf dem Programm wie Führungen und Besuche einer Orgelbauwerkstatt.

Bei dem Auftaktkonzert zu der Reihe am Sonnabend, 12. Februar, ab 17 Uhr, ist der Eintritt frei, Spenden sind aber willkommen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln mit Impfnachweis und FFP2-Maske. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Mirko Bartels