Wahlkampf macht Spaß – man muss ihn nur gewinnen: Bernd Althusmann, Niedersachsens CDU-Chef, sprach aus, was Deutschlands Christdemokraten mit Armin Laschet an der Spitze, zum Ziel haben. Eine Wahl gewinnen, die Bundestagswahl am 26. September. Laschet legt sich dafür am Sonnabend Nachmittag vor mehr als 500 Zuschauern in der Neustädter Fußgängerzone mächtig ins Zeug. Er will Kanzler werden, will „die Richtungswahl“ gewinnen, betont daher „den Unterschied zwischen uns und denen“. Letztere werden, so prangert er an, Vertreter einer straff links orientierten Bundesregierung sein – von SPD, Grünen und Linken gestellt. Mit der SPD koaliert die CDU aktuell noch im Bund, mit den Grünen würden sie gerne zusammenarbeiten. Die Linke schließlich macht die Sache aus Sicht der Christdemokraten zur Richtungswahl.

Laschet will „kämpfen bis zum letzten Tag“

Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, steht drei Wochen vor der Wahl mit dem Rücken zur Wand. Desaströs erscheinen die Umfragewerte. „Kämpfen bis zum letzten Tag“, will er. Gegen Rot-rot-grün, gegen Steuererhöhungen, gegen mehr Bürokratie, gegen Kriminelle, die bei entsprechender Herkunft abgeschoben werden müssten. In Neustadt spricht er etwa eine halbe Stunde und er macht das souverän. Die Zeiten sind unwägbar – erst Corona, dann die Flut. Bei der leistete er sich einen Aussetzer, der ihm das Kanzleramt kosten könnte. „Wieso haben Sie dort gelacht?“, fragt eine Zuschauerin. Laschet antwortet umgehend: „Das war dämlich.“

Er sei an den Tagen im Dauereinsatz gewesen, habe mit Rettern wie mit Geschädigten gesprochen und dann, während einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, „macht einer neben mir eine blöde Bemerkung und ich lache.“ Das täte ihm leid, sei nicht angemessen gewesen. Die Frau fragt weiter, ob er wenigstens gespendet habe? Und Laschet zeigt Kante: „Pass mal auf, wir führen hier kein Interview. Und natürlich habe ich auch gespendet.“

Neustadts früherer Bürgermeister: „Das wird ein ganz enges Ding“

Der Kandidat geht nach anhaltendem Beifall des ihm freundlich gesonnenen Publikums. Er kann kämpfen, das hat er gezeigt. Ob das noch reichen kann? „Das wird ein ganz enges Ding“, sagt Neustadts früherer Bürgermeister Wilhelm Heidemann. Ähnlich sieht es Veronika Giesecke, für die Laschet sich noch rasch zum Foto stellt. „Ich denke, er kann noch Kanzler werden.“ Und noch eine – gebürtige – Neustädterin gibt sich optimistisch: Angi Baldauf, Tochter der vor wenigen Monaten verstorbenen früheren Ortsbürgermeisterin Uschi Baldauf, glaubt. „Wir drehen das bis zur Wahl.“ Ihr „wir“ meint sie wörtlich – sie ist Leiterin Kommunikation der CDU Niedersachsen.

Von Dirk von Werder und Patricia Chadde