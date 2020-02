Borstel/Linsburg

Malie Könner erinnert sich aus ihrer eigenen Kindheit an viele Tage auf dem Waldspielplatz und mittlerweile besucht sie ihn gerne mit ihren beiden Kindern. Schließlich sind es nur fünf Kilometer, die zwischen ihrem Heimatort Borstel und dem Grinderwald liegen. „Kinder brauchen Wald“, ist sie sich sicher, und das Naturerlebnis mit Spielplatz ist für sie eine gelungene Kombination. Seit dem vergangenen Jahr ist der Spielplatz im Wald aber gesperrt. Ein Schild an der Schutzhütte weist darauf hin, rot-weißes Flatterband bildet die symbolische Sperre.

Gemeinde Linsburg will Spielplatz erhalten

Der in den Siebzigerjahren gebaute Kinderspielplatz ist zwar immer von der Gemeinde Linsburg gepflegt worden und auch ehrenamtliche Helfer haben stets zugepackt. Die Vorschriften und Normen haben sich inzwischen aber sehr verändert, die Spielgeräte genügen den aktuellen Anforderungen nicht mehr. Konsequenz für den Rat war die Sperrung – und der feste Wille, den Platz zu erhalten. Aber nicht nur das: Er soll auch seinen Wald-Charakter nicht verlieren.

Der Waldspielplatz im Grinderwald ist in die Jahre gekommen und soll neu gestaltet werden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Dem Plan steht jedoch die Haushaltslage entgegen: Wenn auch noch nicht feststeht, wie viel Sanierung und Neugestaltung kosten werden, so ist doch absehbar, dass weitere Geldquellen aufgetan werden müssen.

Unterstützung kommt von vielen Seiten

„Es hat sich plötzlich ganz viel getan“, sagt Jörg Brüning und rattert eine lange Liste von Hilfsangeboten herunter, die vom Sammeln von Pfandbons eines Nienburger Marktes über eine Staudenbörse von Linsburgerinnen bis zu einer Firmenspende in Höhe von 4000 Euro reichen. Auch die Neustädter Geschäftsfrau Maggie Rusyniak hat in ihrem Geschäft KlaMotte in der Kernstadt eine Spendenbüchse aufgestellt und die ersten 150 Euro schon überreicht. Brüning setzt sich als Linsburger Ratsmitglied und auch als Revierförster für den Erhalt ein und hat den Spendenaufruf gestartet, seine Ratskollegin Ulrike Klug und viele weitere Linsburger unterstützen ihn.

Doch der Waldspielplatz vereint noch viel mehr Menschen. Der Grinderwald grenzt schließlich direkt an das Neustädter Land an. In Borstel hatten Malie Könner und ihr Mann Dennis Prigge von der prekären Lage im Wald erfahren. „Wir müssen etwas tun“, beschloss das Paar – und zog den Dorfgemeinschaftsverein Borstel in die Überlegungen ein, in dem Prigge im Vorstand, Könner in der Kinder- und Jugendsparte aktiv ist.

Borsteler Dorfgemeinschaftsverein wird aktiv

Die Entscheidung fiel schnell: Beim Seifenkisten-Rennen im Juni soll eine Spendendose aufgestellt werden und für den 3. Oktober plant der Verein einen Spendenlauf. Eine kurze Laufstrecke soll es für Kinder geben, längere Strecken für Erwachsene zum Laufen oder Walken, erzählen Könner und Sabine Wuth, die ebenfalls in der Kinder- und Jugendsparte mitarbeitet. Die Streckenführung ist sonnenklar: In Borstel wird gestartet, das Ziel ist der Spielplatz im Grinderwald und auf dieser Strecke geht es auch wieder zurück.

Dennis Prigge und Sabine Wuth (von rechts) vom Dorfgemeinschaftsverein Borstel wollen Jörg Brüning und Ulrike Klug aus dem Linsburger Gemeinderat bei ihren Bemühungen um den Grinderwald-Spielplatz unterstützen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Brüning und Kluge sind begeistert von der Idee und wollen auch in Linsburg für den Lauf werben. Neben dem Erlös aus dem Lauf stellt Prigge den Ratsleuten in Aussicht, dass die Borsteler gerne auch mitarbeiten wollen, wenn die Arbeiten im Wald beginnen. Brüning steht unterdessen mit Spielplatz-Planern in Kontakt, die ihm aufzeigen sollen, wie der Platz gestaltet werden kann und wie viel Geld benötigt wird. Im Frühjahr wird er mehr wissen – von einer Summe im „mittleren fünfstelligen Bereich“ geht er aber aus. Erklärtes Ziel für ihn und Kluge ist es, in diesem Jahr zumindest einen Teil des Spielplatzes neu herzurichten. Alles soll also ziemlich schnell gehen.

Spenden nimmt die Gemeinde Linsburg für den Waldspielplatz auf dem Konto der Samtgemeinde Steimbke, IBAN: DE 56 2565 0106 0000 1560 00, mit dem Verwendungszweck „ Waldspielplatz Grinderwald“ entgegen. Fragen zum Spielplatz beantwortet Jörg Brüning unter Telefon (0171) 7609946.

