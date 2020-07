Neustadt

Die drei orangenen Pagodenzelte neben dem Gemeindehaus von St. Peter und Paul erinnern ein wenig an den Wochenmarkt. Mit den Unterständen hat die Neustädter Tafel eine weitere Möglichkeit geschaffen, ihre Kunden während der Pandemie angemessen zu versorgen. Und das ist in diesen Tagen schwierig. Die Ehrenamtlichen haben rund 30 Prozent weniger Lebensmittel zu Verfügung, die sie verteilen können.

„Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache“, sagt Helfer Jürgen Kasebeer. Im März habe man etwa 350 bedürftige Menschen aus 135 Familien regelmäßig versorgt. In der Zwischenzeit seien es oft nur noch rund 175 Personen gewesen, die zur Ausgabe gekommen seien, sagt er. „Im Moment bedienen wir wieder etwa 80 Prozent unserer Stammkunden aus der Zeit vor der Pandemie.“ Das gelinge oft mehr schlecht als recht – immer wieder fehle es an Grundnahrungsmitteln. Mehl, Nudeln, Eier und Milch sind oft Mangelware. „Unser Wareneingang ist drastisch gesunken. Wir probieren das zu kompensieren. Es gelingt uns aber nicht immer“, sagt Kasebeer. Wenn frisches Gemüse fehlt, gibt es schon mal abgepacktes aus der eisernen Reserve. Aber auch die sei endlich. „Wir sind mehr als sonst auf zusätzliche Lebensmittelspenden von Betrieben angewiesen.“ Wenn alle Stricke reißen, wolle man über einen Spendenaufruf auch an Privathaushalte nachdenken. Den gab es vor einigen Jahren schon einmal. Damals war Milch Mangelware. Auch ein anderes Novum gibt es derzeit: Weil die Lebensmittelspenden seit der Pandemie oft nicht reichen, dürfen Geldspenden direkt zum Einkaufen verwendet werden.

Zelte ermöglichen Freiluft-Ausgabe

Mit entsprechenden Konzepten haben die Organisatoren ihre Tafel vor Ort bislang am Laufen gehalten. „Wir versuchen für unsere Kunden und die ehrenamtlichen Mitarbeiter ein möglichst sicheres Umfeld während der Ausgabe zu schaffen“, sagt Tafelleiterin Ulla Paczkowski. Mit reduziertem Personal, Abstandsregeln, einem Hygienekonzept und einem Personenleitsystem sei dies gelungen. Neu ist nun noch die Möglichkeit, bei gutem Wetter die Waren auch draußen zu verteilen. „Das entzerrt die Ausgabe sehr“, sagt Paczkowski. Im Gemeindesaal sei es schnell eng, dort könne man immer nur eine begrenzte Kundenzahl bedienen. „Da bieten uns die Zelte erweiterte Möglichkeiten.“ Die Unterstände sind ebenfalls aus Geldspenden finanziert worden. Die Tafel Deutschland hat von der Aktion Mensch eine Zuwendung von einer Million Euro bekommen – zur Verteilung an die Ausgabestellen in der gesamten Bundesrepublik. Wer spenden will, kann sich auf der Internetseite der Tafel Neustadt informieren

Von Mirko Bartels