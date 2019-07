Warum durchsuchen Zivilpolizisten Papierkörbe in der Fußgängerzone?

Neustadt

Auf der Suche nach einer gestohlenen Handtasche haben am Donnerstag Nachmittag Beamte der Kriminalpolizei in der Fußgängerzone mehrere Papierkörbe durchsucht. Passanten wunderten sich über die teils bewaffneten Leute in Zivil, die den Mülleimern so viel Aufmerksamkeit widmeten.

Sie waren auf der Suche nach einer Handtasche, die einer Familie aus Schweden beim Mittagessen in einem Lokal an der Marktstraße gestohlen worden war. Über die Ortungsfunktion bekam die Familie den Hinweis, dass ein iPhone, das in der Tasche gesteckt hatte, nun in einem Papierkorb lag. Das Smartphone wurde gefunden, Handtasche und Täter bisher nicht. Zeugen, die den Diebstahl eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (05032) 9559115 bei der Polizei zu melden.

Von Kathrin Götze