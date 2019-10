Was für eine Party: Am Wochenende ist Erntefest in Schneeren

Schneeren

Das ist ein Ereignis im Neustädter Land, das man nicht verpassen sollte: Mit einem großen Festumzug feiert der Schützenverein Schneeren am Wochenende, 12. und 13. Oktober, sein traditionelles Erntefest.

Die Schützen-Kompanien treffen sich am Sonnabend um 17.30 Uhr zum Antreten. Um 18 Uhr beginnt der Rundmarsch, um die weiteren Kompanien mit der frisch gebundenen Erntekrone abzuholen. Nach Ankunft im Gasthaus Asche wird die Erntekrone im Saal feierlich aufgezogen. Anschließend feiern die Schneerener mit dem DJ-Team Herzschrittmacher bis in den Morgen. Es werden viele Gäste erwartet, nicht nur aus dem Dorf, sondern auch von weit her, wie der Schützen-Chef Ferdinand Lühring sagt.

Erntewagen fahren um 12 Uhr auf dem Festplatz auf

Am Sonntag fahren ab 12 Uhr die bunt geschmückten Erntewagen auf den Festplatz Am Brinke ein. Bis 13 Uhr können die Gäste sie in Ruhe besichtigen. Erntewagen in Schneeren sind immer etwas Besonderes, sie werden mit viel Liebe ausgestaltet. Wochenlang vor dem Fest treffen sich die verschiedenen Gruppen aus dem Dorf, um ihren Erntewagen zu bauen: Überall in Garagen und Scheunen werkeln dann Kinder und Erwachsene gemeinsam an den kleinen Fahrzeugen.

Kinder und Erwachsene schmücken die Wagen gemeinsam

So bunt und fröhlich feiert Schneeren Erntefest. Quelle: Benjamin Behrens

Einige Teams stellen die Ernte der Vergangenheit dar, andere orientieren sich an aktuellen Themen. Wieder andere lassen einfach der Fantasie freien Lauf. Um 13 Uhr startet der große Umzug mit den Erntewagen, den verkleideten Fußgruppen, den Spielmannszügen aus Eilvese und Schneeren, den Reitern aus dem Reit- und Fahrverein Schneeren und den Schützenkompanien. Mit dabei sind in jedem Jahr die Kinder aus dem Kindergarten und der Waldschule. Nach Eintreffen der Erntewagen auf dem Festplatz gegen 14 Uhr hält der Vorsitzende Ferdinand Lühring eine kurze Ansprache. Die Rehburger Musikanten spielen eine Choral und die Erntekrone wird erneut im Gasthaus Asche emporgezogen.

Fackelumzug ist noch ein Höhepunkt für Kinder

Anschließend werden alle Festwagen prämiert und es wird zu allerhand musikalischer Begleitung getanzt und gefeiert. Der gemeinsame Fackelumzug ab 19 Uhr ist ein weiterer Höhepunkt für die Kinder. In Begleitung des Spielmannszuges marschieren sie noch einmal zum Abschluss mit Laternen und Fackeln zusammen mit den Eltern durch das Dorf. Die Erwachsenen feiern anschließend in Begleitung des DJ-Teams Herzschrittmacher bis in die Nacht weiter.

