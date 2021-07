Stöckendrebber

An heißen Sommertagen sieht man sie gerade überall auf Neustadts Feldern: Beregnungsmaschinen. Im weiten Bogen spritzen sie Wasser auf die Felder, um die Ernten zu sichern und die Erträge zu steigern. Mit den warmen Sommern 2018 und 2019 ist der Einsatz von Beregnungsmaschinen zuletzt auch im Neustädter Land sprunghaft gestiegen. Während die hiesigen Landwirte zwischen 2010 und 2017 maximal 34 Prozent der ihnen zur Verfügung stehenden Grundwassermenge zur Beregnung nutzten, stieg der Bedarf auf 87 Prozent im Hitzejahr 2018.

Die Stadtverwaltung registriert seitdem einen deutlichen Anstieg von Anträgen aus der Landwirtschaft rund um den Auf- und Ausbau stationärer Bewässerungssysteme. Ein vereinfachtes Verfahren soll ihnen ermöglichen, künftig mit weniger bürokratischem Aufwand Beregnungsleitungen etwa unter Feldwegen zu verlegen. Der Verwaltungsakt ist nur ein Beispiel dafür, wie das Thema Wassermanagement in der Landwirtschaft einen immer größeren Stellenwert einnimmt – weitgehend unbemerkt vom Verbraucher. Dabei spricht einiges dafür, dass das Großprojekt die Landschaft zwischen Leine, Feldern und Wäldern nachhaltig verändern könnte.

Das Wasser im Boden halten

„Die Richtung ist klar. Wir müssen das Wasser halten“, so fasst Bio-Bauer Friedrich Bohm die Herausforderung zusammen. Er ist Mitglied des Beregnungsverbands Stöckendrebber-Niedernstöcken. Im Neustädter Land gibt es insgesamt sechs solcher Verbände. In ihnen verwalten die Bauern gemeinsam die Wasserressourcen, die von der Unteren Wasserbehörde der Region über zeitlich begrenzte Nutzungsrechte vergeben werden. In den vergangenen Jahren habe sich in Neustadts Norden gezeigt, dass der Beregnungsbedarf deutlich gestiegen ist. Weil sich die zur Verfügung stehenden Wassermengen allerdings nach dem vorhandenen Grundwasser richten und streng begrenzt werden, erfordert die Entwicklung ein nachhaltiges Wassermanagement von den Verbänden. „Die Leute denken oft, wir verbrauchen Unmengen des Wassers, das ist aber falsch. Die Beregnungsmengen sind streng geregelt“, betont Bohm.

Die Leine als Wasserpumpe

Hintergrund für den gestiegenen Beregnungsbedarf ist der Wunsch nach Intensivierung des Anbaus. Beregnung ermöglich, abhängig vom Standort, etwa bei Kartoffeln bis zu 30 Prozent Mehrertrag. Doch die Wassermenge ist knapp: Wegen des Klimawandels sinkt der Grundwasserspiegel tendenziell. Im Norden Neustadts hat der Beregnungsverband mit einem weiteren Problem zu tun – der Leine. „Der Fluss“, erklärt Bohm, „wirkt wie ein Staubsauger, der das Grundwasser aus den umliegenden Böden zieht.“

Im Laufe der letzten Jahrzehnte, so die Erklärung der Landwirte für den Effekt, wurde der Fluss durch Eingriffe des Menschen in ein immer engeres Bett gezwängt. Dort fließt das Wasser nun schneller als früher, was wiederum zu einem Absinken des Flussbettes führt. Der Strom frisst sich in die Landschaft und schafft so ein Gefälle zu den angrenzenden Wasservorkommen. „Wir haben Messungen in Feldbrunnen durchgeführt, die zeigen, dass der Spiegel der Leine niedriger liegt als das Grundwasser in 1200 Metern Entfernung“, erzählt Bohm.

Landwirte wollen Regenwasser stauen

Um diese Theorie zu überprüfen und möglich Lösungen zu finden, bewarb sich der Beregnungsverband jüngst mit einem eigenen Projekt bei einem Förderprogramm des Niedersächsischen Umweltministeriums. In dem Antrag sind interessante Vorschläge aufgeführt, um den Grundwasserspiegel im Norden Neustadts langfristig zu stabilisieren. So kann man sich vorstellen, abfließendes Regenwasser in Entwässerungsgräben wie den Hallerbruch- und Mastengraben künftig nach Bedarf zu stauen. Auf die Weise soll ein schnelles Ablaufen in die Leine verhindert werden. Denkbar wäre auch, in niederschlagsstarken Monaten Leinewasser zurück aufs Land zu pumpen – etwa in Wälder, die besonders stark unter sinkenden Grundwasserspiegeln leiden. „Auch Rückhaltebecken im Hinterland und das weitere Vernässen von ehemaligen Moorgebieten ist vorstellbar“, sagt Bohm. Die Ideen sind vielfältig, reichen von sparsameren Bewässerungsmaschinen bis zur Anhebung der Leinesohle.

Wasserverband führt Studie durch

Das Umweltministerium hat das Forschungsprojekt des Beregnungsverbands nicht ausgewählt. Stattdessen bekam ein Projekt des Wasserverbands Garbsen-Neustadt den Zuschlagt. Dort fließen nun aber die Überlegungen aus Stöckendrebber ein. Unter dem Titel „NeuLandWasser“ beteiligen sich rund 25 Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft, Wasserverwaltung und von Naturschutzverbänden an einer Studie, die den Wasserverbrauch im Neustädter Land detailliert untersuchen soll. Dietrich Mörlins, der das Projekt beim Wasserverband betreut, betont die Bedeutung der Studie. „Es gibt bislang keine belastbaren Zahlen, wir haben hier also ein Konzept in Arbeit, dass wichtig sein wird für Generationen“, so Mörlins. Die Ergebnisse sollen zum Ende des Jahres vorgestellt werden.

