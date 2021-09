Resse

Zu Besuch in der Hannoverschen Moorgeest: Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat sich zum Baubeginn des Projektes im Otternhagener Moor bei Resse informiert. Dazu eingeladen hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Der Landesbetrieb setzt das Projekt im Auftrag des Umweltministeriums mit der Region Hannover um.

Der Umweltminister machte sich vor Ort ein Bild von den Renaturierungsarbeiten. „Intakte Moore sind aktive Ökosysteme. Sie sind ein Gewinn für den Naturschutz, den Wasser- und Nährstoffhaushalt und das Klima“, sagte Lies. Der Erhaltungszustand der letzten verbliebenen Hochmoore sei jedoch überwiegend schlecht. „Deshalb drängt die Zeit, wir müssen handeln. Mit diesem großen Leuchtturmprojekt steuern wir aktiv gegen den Trend.“

Arbeiter verschließen die ersten Wassergräben

Beim Projekt Hannoversche Moorgeest hatten am 10. September die ersten vorbereitenden Maßnahmen zur Anhebung der Wasserstände im Otternhagener Moor, dem ersten von vier Mooren, begonnen. Dabei werden Entwässerungsgräben verschlossen und Wälle aus örtlich anstehendem Torf aufgesetzt. Dies verhindert den Abfluss von Regenwasser und trägt maßgeblich dazu bei, dass sich der Torfkörper der bis zu 6000 Jahre alten Moore wieder mit Wasser sättigen kann.

Noch in diesem Herbst soll das Schwarze Moor folgen, im kommenden Jahr beginnen dann die Arbeiten im Bissendorfer und Helstorfer Moor. Die Planung sieht vor, in mehreren Abschnitten in allen vier Mooren insgesamt 37 Kilometer Entwässerungsgräben zu verschließen und rund 60 Kilometer Moordämme zu errichten. Hinzu kommen mehrere regelbare Staueinrichtungen, der Neu- und Ausbau von Gräben sowie der Einbau von Überläufen.

Das ist das Projekt Hannoversche Moorgeest Das Bissendorfer, Helstorfer, Otternhagener und das Schwarze Moor in der Hannoverschen Moorgeest gehören zu den wenigen weitgehend erhaltenen naturnahen Hochmooren Niedersachsens. Aufgrund der großen ökologischen Bedeutung und ihrer starken Gefährdung stehen sie unter dem Schutz der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU und sind Bestandteil des europäischen Netzwerkes „Natura 2000“. Sie haben nach Meinung von Fachleuten das Potenzial, sich wieder zu lebenden Hochmooren mit wachsenden Torfmoosen zu entwickeln. Das Naturschutzprojekt dient aber auch dem Klimaschutz: Die renaturierten Moore werden laut Schätzung etwa 2700 Tonnen CO₂-Äquivalente jährlich einsparen. 2012 hatte die EU-Kommission das Projekt Hannoversche Moorgeest mit einer Laufzeit von elf Jahren bewilligt, damit die vier Hochmoore wiedervernässt werden können. 58 Prozent der Gesamtkosten von 14,75 Millionen Euro trägt die EU, 35 Prozent das Land Niedersachsen und 7 Prozent die Region Hannover. Das Projektgebiet umfasst 2243 Hektar in den Kommunen Wedemark, Garbsen, Langenhagen und Neustadt am Rübenberge. Zur Wiedervernässung sollen Entwässerungsgräben verschlossen und Ringwälle aus vorhandenem Torf errichtet werden, welche das Regenwasser auf den Moorflächen zurückhalten. Ergänzt werden diese baulichen Maßnahmen durch zahlreiche weitere Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Seit Ende 2012 läuft begleitend das Flurbereinigungsverfahren mit etwa 900 Grundeigentümern und mehr als 2200 Flurstücken. Aktuell sind etwa 89 Prozent der Flächen im Besitz der öffentlichen Hand. Ein Projektbeirat begleitet das Vorhaben über die gesamte Laufzeit. In diesem sind unter anderem die Forstwirtschaft, Vertreter der Jäger, die Landwirtschaft, die Unterhaltungsverbände der Wasserwirtschaft und die Naturschutzverbände vertreten.

NLWKN-Direktorin: „Alle Klagen wurden zurückgenommen“

In den Mooren gearbeitet wird in den kommenden drei bis vier Jahren jeweils vom Spätsommer bis ins Frühjahr hinein. Der NLWKN überwacht den Baufortschritt und achtet darauf, dass die wertvollen Flora-Fauna-Habitat-Lebensraumtypen und -arten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Dafür sei bereits in der Planungsphase Sorge getragen worden, heißt es vom Landesbetrieb: „Viele Hürden wurden in den zurückliegenden neun Jahren im Flurbereinigungsverfahren und im Genehmigungsprozess gemeinsam mit unseren Partnern genommen“, sagte Anne Rickmeyer, Direktorin des NLWKN. Und: „Aktuell können wir berichten, dass alle Klagen gegen die Flurbereinigungs- und gegen die Planfeststellungsbehörde zurückgenommen wurden.“ Der beschrittene Weg der Kooperation mit Eigentümern und Flächennutzern habe sich bisher ausgezahlt, so Rickmeyer.

„Die Region Hannover hat mit den nordhannoverschen Mooren eine besondere Verantwortung im Hochmoorschutz in Niedersachsen“, sagte der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau beim Ortstermin bei Resse. Er freue sich, dass es mit Unterstützung der EU und des Landes gelungen sei, dieses bedeutsame Moorschutzprojekt in die konkrete Umsetzungsphase zu bringen. „Moorschutz ist Klimaschutz. Er braucht einen langen Atem, starke Partnerschaften und engagierte Akteure.“

Festakt zum Beginn der Bauarbeiten im Otternhagener Moor bei Resse: Der NLWKN hatte dazu regionale Akteure und Leitungspersönlichkeiten eingeladen. Quelle: NLWKN

Schluss ist erst 2027: Projekt soll in die Verlängerung gehen

Auf die lange Dauer des Projektes ging Susanne Brosch, Projektmanagerin des NLWKN, ein: „Auch wenn wir heute einen wichtigen Meilenstein feiern, liegt die eigentliche Arbeit noch vor uns. Voraussichtlich 2027 werden die Baumaßnahmen in den vier Mooren abgeschlossen sein.“ Ursprünglich hatte das im September 2012 begonnene Projekt schon im August 2023 beendet werden sollen. Es hatte sich wegen schwieriger Verhandlungen über den Flächenerwerb aber immer weiter verzögert.

Lesen Sie auch Im Streit um die Hannoversche Moorgeest zeichnet sich eine Lösung ab

Brosch bedankte sich bei allen Partnern und Unterstützern des Projektes – der Region Hannover, dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, den Städten und Gemeinden, den Naturschutzverbänden, dem Projektbeirat, den Niedersächsische Landesforsten und dem Verein Bürger für Resse – für deren bisheriges Engagement und appellierte an sie, die tatkräftige Mitarbeit im weiteren Projektverlauf fortzusetzen.

Das Projekt soll in die Verlängerung gehen. Ein entsprechender Antrag für eine Streckung der Projektlaufzeit um vier Jahre wird das Land 2022 bei der EU-Kommission einreichen. Die Erfolgsaussichten für den Antrag sind nach NLWKN-Ansicht gut. Das Land Niedersachsen stellt die erforderlichen Mittel zur Nachfinanzierung zur Verfügung.

Von Frank Walter