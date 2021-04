Mellendorf/Luttmersen

Die Angehörigen der Bundeswehr vom Versorgungsbataillon 141 aus den Standorten Neustadt-Luttmersen, Munster und Rotenburg an der Wümme haben es wieder getan. Bereits an Weihnachten hatten die Soldaten sich Gedanken gemacht, wie sie den Bewohnern des Kinderpflegeheims in Wedemark-Mellendorf eine Freude machen können.

Nun kam beim jüngsten Festwochenende ein sprichwörtlicher Osterhase – allerdings in zivil – zu Besuch. Jessika Tchorzewska und Carmen Boekhoff-Graver von der Bundeswehr brachten stellvertretend für die Truppe einen Gutschein im Wert von 3370 Euro vorbei und übergaben diesen an die pädagogische Leiterin der Einrichtung in Mellendorf, Vanessa Starke. Damit sollen sich die Kinder Wünsche erfüllen können.

Starke zeigte sich bei der Übergabe und angesichts der großzügigen Geste sichtlich gerührt – war aber nicht ganz unvorbereitet: Für die Überbringer sowie die übrigen Soldatinnen und Soldaten gab es als kleines Dankeschön selbst gebastelte Osterpräsente.

