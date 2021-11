Eilvese

Finden die Weihnachtsmärkte statt, oder werden sie doch wieder abgesagt? Was für den einen lediglich den Verzicht auf einen Glühwein mit den Kolleginnen und Kollegen bedeutet, wäre für Weihnachtsmarktverkäufer wie Werner Lamprecht eine weitere Saison ohne Einkommen.

Um den Totalausfall zu vermeiden und den Neustädtern trotzdem seine festliche Holzdekoration anzubieten, weicht der Eilveser Hobby-Schreiner auf seine Garage aus. Wenn er seine Ware nicht zu den Weihnachtsmärkten bringen kann, lädt er die Neustädter eben nach Hause ein. In seiner Garage im Börtheidering 26 präsentiert der rüstige 86-Jährige auf Anfrage allen Interessierten seine liebevoll gezimmerte Weihnachtsdekoration.

Zur Galerie Der Eilveser Hobby-Schreiner Werner Lamprecht (86) erfüllt sich im Rentenalter einen Berufswunsch. Schon als Kind wollte er mit Holz arbeiten. Heute fertigt er naturbelassene Weihnachtsdekoration.

Naturbelassen und mit Liebe produziert

Die Palette reicht dabei von der niedlichen Krippe oder dem Stern für die Fensterbank bis hin zu einem etwa einen halben Meter hohen Erzengel, vielleicht für den Vorgarten oder das Wohnzimmer. Lamprechts Holzarbeiten gemein ist der reduzierte, naturbelassene Charakter – die gut zu einer klassischen, warmen und vielleicht auch christlichen Dekoration in der Weihnachtszeit passen. Ganz bewusst hält Lamprecht dabei seine Preise deutlich unter dem, was ein vergleichbares Stück etwa im Baumarkt kosten würde.

Ganz besonders niedlich ist ein großes Stück Ast, in dessen Loch Lamprecht eine winzig kleine Silhouette der Heiligen Familie eingeklebt hat. Auch die unbehandelten Holzstelen mit eingelassenen bunten Farbscheiben sind eine Zierde im rechten Lichteinfall.

Ein Jugendwunsch geht in Erfüllung

Es ist schließlich nicht der schnöde Mammon, der den Eilveser antreibt. Mit der Schreinerei erfüllt sich der Rentner seit 15 Jahren einen Berufswunsch, der ihm in der Jugend verwehrt blieb. „Damals wollte ich Tischler werden, aber habe keine Stelle bekommen“, erzählt er. Nach einem langen Berufsleben als Nuanceur, also Farbmischer, widmet er sich heute am liebsten dem rohen Holz in seiner Hobby-Werkstatt. Die ist bestens ausgerüstet. Fräse, Bandsäge und ein schwerer Bohrer aus sowjetischer Produktion, alles was eine kleine Tischlerei braucht, hat er sich im Keller eingerichtet. „Gerade arbeite ich an einem Vogelhäuschen, das hat jemand bei mir bestellt“, erzählt Lamprecht.

Weihnachtliche Dekoration für Haus und Garten fertigt und verkauft der Eilveser Werner Lamprecht auf Weihnachtsmärkten und zuhause, am Börtheidering 26 in Eilvese. Quelle: Mario Moers

Interessierten Neustädterinnen und Neustädter lädt Werner Lamprecht ein, die Auswahl in seiner Garage am Börtheidering 26 nach Anmeldung unter Telefon (05034) 959311 zu besuchen. Einfach klingeln geht auch. Lamprecht würde sich zudem über alle Einladungen zu Weihnachts- und Adventsmärkten in Neustadt und dem Umland freuen. „Die einzige Voraussetzung ist, dass ein regengeschützter Stand vorhanden ist“, sagt er.

Von Mario Moers