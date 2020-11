Neustadt

Wunder geschehen wohl doch noch – zumindest für Weihnachtsbudenbetreiber Michael Eick. Nachdem der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben Vertreter der Stadt, der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) und Aussteller zusammen beschlossen: Eick darf ab nächste Woche seinen Stand auf dem Sparkassenvorplatz aufstellen – unter Einschränkungen. „Es ist eine Notlösung“, sagt GfW-Vorstandsmitglied Volker Tiedgen.

Eine Notlösung

Carmen Eick (links) und Wiebke Beuchert verkaufen 2019 an Eicks Süßigkeitenstand. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

„Ich habe mich sehr über das Ergebnis gefreut“, sagt Eick. Nun kann er also doch seine Schmalzkuchen und Süßigkeiten verkaufen – wenn auch nur zum Mitnehmen. Das gleiche gilt für Heiner Plinkes mobilen Wurststand. Stehtische und auch das Karussell dürfen nicht aufgebaut werden. „Es ist kein richtiger Weihnachtsmarkt“, so Tiedgen. Das Glühweintrinken müsse ausfallen, genauso die Musikbühne. Ziel sei es, trotz aller Widrigkeiten ein wenig weihnachtliches Flair in der Innenstadt zu schaffen. „Die Planung ist mit heißer Nadel gestrickt“, räumt das GfW-Vorstandsmitglied ein. Es gebe noch einige Unsicherheiten.

Wechselnder Stand geplant

Nichtsdestotrotz wollen die Organisatoren vieles, was Besucher normalerweise in Neustadt zur Weihnachtszeit vorfinden würden, möglich machen. Neben der weihnachtlichen Beleuchtung zählen dazu ein Tannenwald und das Kindergarten-Baumschmücken. Letzteres sei aber auf das Basteln beschränkt, sagt Tiedgen. Schmücken dürfen Kinder die Bäume nicht selbst. Das sei traurig, aber nicht änderbar. Zusätzlich zu Eicks und Plinkes Bude ist noch ein kleinerer Stand geplant, den die GfW zur Verfügung stellt. Er soll wechselnd besetzt werden. „Man könnte dort zum Beispiel Kunsthandwerk anbieten“, sagt Tiedgen. Wer an dem Stand Interesse hat, erreicht Tiedgen unter Telefon (0172) 8078918.

Lesen Sie auch

Von Alexander Plöger