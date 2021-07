Welze

Durch die Luke zum Obergeschoss des alten Pferdestalles sind noch Strohballen zu sehen. Eine Schwalbe fliegt durch das geöffnete Tor und dreht im Inneren einige Runden. Statt Stallgeruch finden sich in Britta Wolffs Scheune jedoch Bilder, Möbel, und eine kleine Bühne. Die Welzerin baut sich auf ihrem Hof, Moorenne 7, einen Kunst- und Kulturtreff namens Wolffsmoor auf. Am Sonnabend, 24. Juli, geht es los mit einem Flohmarkt von 11 bis 17 Uhr, später folgt zum Auftakt der Wohnzimmerkonzert-Reihe um 19 Uhr ein Auftritt der Band „Black Buddha and the Wild Blue Angels“.

Kunsttreff für kleines Publikum

„Ich hatte schon immer eine künstlerische Ader“, erzählt Wolff. Seit sie vor 12 Jahren von Hannover nach Welze auf den alten Hof gezogen sei, habe sie die Idee eines solchen Kulturortes immer im Hinterkopf gehabt. Nach ein paar kleineren Ausstellungen und Treffs über die Jahre hat die Welzerin das Projekt Ende 2019 offensiv in Angriff genommen und das Wolffsmoor eröffnet.

Die Bühne im ehemaligen Stall bei Britta Wolff. Quelle: Alexander Plöger

Der Kulturtreff soll kein großer Veranstaltungsort werden. „Ich möchte bewusst einen Ort für kleines Publikum bieten, damit man zum Beispiel auch mit dem Künstler ins Gespräch kommen kann“, sagt Wolff. Mehr als ein paar Dutzend Besucher sollten es nicht sein. Besonders wichtig sei ihr zudem, Künstlern abseits des Mainstreams eine Präsentationsmöglichkeit zu geben. So habe etwa ein Mardorfer Kunststudent seine Bilder im dunklen Gothic-Stil auf dem Hof ausgestellt.

Gründung in die Pandemie hinein

Mittlerweile widmet sich die Betreiberin dem Wolffsmoor in Vollzeit. Die meisten Ausbau- und Renovierungsarbeiten erledigt sie selbst: „Das ist natürlich eine Menge Arbeit“, so Wolff. Zum alten Pferdestall solle noch ein weiterer Ausstellungsraum hinzukommen, dessen Ausbau allerdings noch nicht abgeschossen sei. Die Gründung kurz vor Beginn der Corona-Pandemie hat die Welzerin ausgebremst. „Jetzt starte ich im Grunde wieder von vorne“, erzählt sie. Nebenbei betätigt sich Wolff künstlerisch, etwa mit Upcycling – der kreativen Neuverwertung von ehemaligen Abfallprodukten.

Britta Wolff in ihrer Werkstatt. Hier widmet sie sich auch dem Upcycling, der kreativen Aufbereitung von Möbeln. Quelle: Alexander Plöger

Junge Band aus Hamburg

Wolff hat viele Ideen für die Nutzung ihres Hofes. Dazu zählten neben Konzerten und Flohmärkten noch Ausstellungen, Lesungen und Kunst-Workshops. Ihr Traum sei es, das Wolffsmoor einmal zu einem Café auszubauen, welches gleichzeitig als eine Art öffentliches Atelier diene, erzählt die Welzerin – dies sei aber noch alles Zukunftsmusik.

Ihre Wohnzimmerkonzerte hofft sie etwa vierteljährlich veranstalten zu können. Die Band „Black Bhudda and the Wild Blue Angels“ ist erst in der Pandemiezeit gegründet worden, die Veröffentlichung der Debüt-EP steht noch bevor. Die Klang der Musiker ist eine Mischung aus Alternative Rock und Psychedelia.

Anmeldungen erforderlich

Für das Konzert müssen sich Interessierte zwingend vorher per E-Mail an wohnzimmerkonzert.wolffsmoor@gmx.de anmelden, die Zuschauerzahl ist coronabedingt begrenzt. Des Weiteren muss ein Nachweis über vollständigen Impfschutz, die Genesung von einer Corona-Infektion, oder ein negatives Testergebnis vorhanden sein. Der Eintritt ist kostenlos mit Möglichkeit zur Spende an die Band.

Wer noch einen der verbliebenen Standplätze beim Hofflohmarkt ergattern möchte, erreicht Wolff unter Telefon (0 50 72) 7 70 37 32 oder (01 52) 32 14 53 75. Alternativ ist eine E-Mail an britta-wolff66@gmx.de möglich.

Von Alexander Plöger