Bietet der E-Scooter-Verleiher Lime seine Elektroroller nun auch in Neustadt an? Das Auftauchen einiger Geräte an der Marktstraße führte am verkaufsoffenen Sonntag zu Irritationen bei einigen Geschäftsleuten und Passanten. Nach Auskunft der Stadt hatten vermeintliche Lime-Mitarbeiter die grünen Roller in der Stadt platziert. Heimer Plinke vom Vorstand der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) beobachtete das Aufstellen und unterband es, mit dem Verweis auf das eigene Hausrecht in der Fußgängerzone.

Zwei junge Männer seien mit den Rollern in einem privaten Wagen in die Fußgängerzone gekommen, hätten damit auch schon erste Testfahrten gemacht, berichtet Plinke. „Die sind in einem Tempo gefahren, das gefährlich aussah.“ Er habe sie nach einer Genehmigung gefragt, berichtet Plinke weiter. Die jungen Männer hätten gesagt, sie hätten eine, konnten sie dann aber nicht vorweisen. Schließlich packten sie die Roller wieder ein.

Rollerstandort wird weiter in Verleih-App angezeigt

Am Sonntag tauchten die E-Scooter des Anbieters Lime plötzlich in Neustadt auf. Inzwischen sind sie wieder verschwunden. Quelle: Screenshot: Facebook / Andre Lagershausen‎

Weil die Roller allerdings noch bis Montagmorgen in der Lime-Verleih-App angezeigt wurden, verbreitete sich das Gerücht über eine Ansiedlung schnell in den sozialen Netzwerken. Gegen Mittag zeigte die App die Roller plötzlich nicht mehr an. Weder bei der Stadt, noch der Lime-Regionalleitung ist über eine geplante Ansiedlung etwas bekannt. „Uns wurde mitgeteilt, dass es sich bei der Aktion um kein offizielles Lime-Event gehandelt habe“, sagt Stadtsprecher Benjamin Gleue. Das Geschäftsmodell des unter anderem in Hannover tätigen Rollerverleihs sehe auch nicht vor, dass Mitarbeiter eigenständig neue Standorte erschließen.

Seltsame Aktion

Die Aktion ist umso kurioser, weil Lime-Roller zumindest in Hannover per GPS auf einen engen Aktionsradius beschränkt einsatzfähig sind. Verlässt ein Fahrer diesen Radius, fährt der Scooter nur noch Schrittgeschwindigkeit. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung will der Anbieter Lime den Vorfall in Neustadt untersuchen. Dem Regionalleiter sei zu diesem Zeitpunkt unklar, wie die Roller nach Neustadt kamen, so Gleue. Eine Anfrage dieser Zeitung wurde bis zum Nachmittag nicht beantwortet.

Grundsätzlich ist das Aufstellen von Leihrollern in deutschen Städten ohne besondere Genehmigung oder Gebühren erlaubt. Da sie keine festen Standorte oder Verleihstationen haben, stehen sie wie gewöhnliche Verkehrsmittel an der Straße. Bislang ist das Geschäftsmodell der Anbieter auf große Städte beschränkt. Neustadt wäre hier ein Sonderfall.

Von Mario Moers