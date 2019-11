Western Band Familiy Music tritt in Wulfelade auf

Wulfelade

Sie haben bekannte Songs von Musiklegenden wie Johnny Cash, John Denver oder Willie Nelson im Gepäck, und lassen zusätzlich den Country-Stil der deutschen Westernikonen Truck Stop weiterleben: Die Band Family Music um Neustadts ehemaligen Kontaktbeamten Karl-Heinz Gazioch will bei ihrem Auftritt am Sonnabend, 9. November, ab 20 Uhr im Gasthaus Bartling in Wulfelade ein gehörige Portion Musik aus der Country-Hochburg Nashville nach Neustadt bringen.

Musik und Westernbüfett

Die Musiker haben bereits im vergangen Jahr einen erfolgreichen Auftritt hingelegt und ihr Publikum begeistert. „Da war es für uns gar keine Frage. Das wollen wir unbedingt wiederholen“, sagt Michele D’Onofrio, Betreiber des Gasthauses. Nun soll es eine Neuauflage des Country und Westernabends geben. Zusätzlich zur handgemachten Musik fahren der Gastronom und sein Team ein ganz spezielles Themen-Buffet auf. „Wir wollen das Beste anbieten was die Cowboy-Küche hergibt“, verspricht D’Onofrio. Gegessen wird, bevor es auf der Bühne richtig rund geht: Ab 19.30 Uhr lüften die Veranstalter ihre Topfdeckel.

Das Konzert beginnt am Sonnabend, 9. November, ab 20 Uhr im Gasthaus Bartling, Wulfelader Straße 6. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, ein kulinarisches Schmankerl in Form eines Western-Büfetts gehört dazu. Plätze können ab sofort unter Telefon (05072) 576 reserviert werden.

Von Mirko Bartels