Neustadt

Es gab auch friedliche Zeiten im Amerika der Siedler. Die ließen die Besucher beim Westernfest am Donnerstag auf Hartmut Wagners Big Valley Ranch aufleben. Trotz teils martialischer Aufmachung genossen zahlreiche stilecht kostümierte Besucher den fröhlichen Tag hinter den Saloontüren an der Nienburger Straße entspannt und völlig ohne Streit.

Zur Galerie Händler, Musiker und auch einige Gäste kommen in Kostümen und tragen so zur Western-Atmosphäre auf Wagners Big Valley Ranch bei. Das friedliche Fest macht Erwachsenen und Kindern gleichermaßen Spaß.

Und als sich gegen Mittag die Wolken am Himmel lichteten, hellten sich auch die Züge von Gastgeber „ Winnetou“ Wagner zusehends auf. Er hat erstmals nach dem am 1. Mai ein zweites Westernfest am Einheitstag anberaumt, will es wohl auch im nächsten Jahr wieder wagen. Auf dass die Gäste im Nord- und Südstaatenkostüm dort weiter vorbildlich die friedliche Einheit vorleben.

Von Kathrin Götze