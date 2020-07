Wie Neustadts Leinegarde der Corona-Krise trotzt 

Neustadt

„Wir haben Glück gehabt“: Die Mitglieder des Neustädter Trompeter-Showcorps „ Leinegarde“ sind vorsichtig optimistisch. Nachdem die meisten Auftritte in diesem Jahr durch Corona ausfallen mussten, läuft das Vereinsleben langsam wieder an: Sieben Kinder der Nachwuchsgruppe „Kleinegarde“ wechseln zur Erwachsenen-Garde. Die Anschaffung der nötigen Uniformen wurde durch eine Spende der Helvetia-Stiftung über 2500 Euro ermöglicht. Am Freitag fand die offizielle Übergabe statt.

Corona-Auswirkungen nicht katastrophal

Die Leinegarde wurde 1964 aus einer Jugendrotkreuzgruppe heraus gegründet. Die Trompeter sind mittlerweile überregional bekannt und haben auch bereits in England, Frankreich und Schweden gespielt.

„Wir sollten gut durch das Jahr kommen“, sagt Kassenwart Hans-Jürgen Arndt. Obwohl die Corona-Krise auch an der Leinegarde nicht spurlos vorbei gegangen ist. Die Einnahmen im vergangenen Jahr seien ein finanzieller Puffer. Da das DRK seine Räumlichkeiten zur Verfügung stelle, spare man weiter. Mittlerweile stünden andere Probleme im Vordergrund: „Wir haben viereinhalb Monate nicht zusammen geprobt“, lacht Arndt. Wie sonst üblich drei Stunden zu üben, sei im Moment noch eine Herausforderung.

„Jeder soll mitmachen können“

Spenden wie jene der Helvetia sind trotzdem enorm wichtig: „Wir möchten jedem ermöglichen, in unserem Corps mitzumachen – unabhängig vom finanziellen Hintergrund“, sagt Vorstandsmitglied Mélanie Sonntag. Jede Uniform der Leinegarde etwa sei ein maßgeschneidertes Unikat. Sie koste jeweils 700 Euro. „Wir wollten eine ganz eigene Uniform“, sagt Sonntag. Weder überladen, noch zu militärisch sollte sie sein. Dazu fragte die Garde bei der Mode- und Design-Akademie in Hannover nach einem Entwurf. Die Studenten kreierten daraufhin in einem internen Wettbewerb die neue Uniform, die im September 2019 erstmals vorgestellt wurde. „Wir mussten zehn Jahre auf diese Investition hinsparen“, sagt Sonntag.

Modisch, aber bequem: Finn Sonntag (12) und Mirya Flemming (13) präsentieren die neuen Uniformen. Quelle: Alexander Plöger

Helvetia-Stiftung überzeugte Konzept

Für die sieben neuen Uniformen der jungen Gardisten fand die Leinegarde Unterstützung bei der Helvetia-Geschäftsstelle in Wunstorf. Die Stiftung des Schweizer Versicherungskonzerns unterstützt regionale Kulturprojekte. Die Neustädter konnten das Gremium bereits im Februar von ihrem Konzept überzeugen. Corona-bedingt erfolgte die offizielle Scheckübergabe der 2500 Euro durch Geschäftsstellenleiter Lars Thiele erst jetzt. Auch einige Uniformteile sind aus dem gleichen Grund noch nicht geliefert. Junggardistin Mirya Flemming bestätigt jedoch schon: „Die Uniform ist sehr bequem.“

Von Alexander Plöger