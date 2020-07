Wie Zeltverleiher Lührs aus Neustadt-Esperke unter der Corona-Krise leidet

Esperke

Schon die Rotlicht-Aktion der „Night of Light“ hat darauf hingewiesen: Während für viele Menschen trotz Corona-Pandemie der Alltag ganz langsam wieder in normalen Bahnen verläuft, gilt für die Veranstaltungsbranche fast unverändert ein Arbeitsverbot. Torsten Lührs aus Esperke ist als Zeltverleiher und Festveranstalter selbst betroffen, hat auch viele Kontakte in die Szene. Er macht sich Sorgen.

Zeltverleih-Familienbetrieb besteht seit 50 Jahren

Nicht so sehr um das eigene Geschäft, wie er betont. Seit 50 Jahren läuft der Familienbetrieb, den Vater Peter Lührs gegründet hat. Er gedeiht und ist im vergangenen Jahr auch noch gewachsen, als Lührs einen Betrieb aus Rehburg aufkaufte. Ob Schützen- oder Maschseefest, Rodewalder Jahrmarkt, Robby oder WuWiWo, Lührs ist bei fast allen Großveranstaltungen in der Region dabei. „Wir haben in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet, dabei gut gewirtschaftet und kommen erstmal durch“, sagt Lührs, „aber viele kleine Kreative werden die Krise nicht so leicht überstehen.“

Anzeige

Veranstaltungsbranche werde nicht geschätzt

Angesichts solch düsterer Aussichten für teils langjährige Kollegen und Geschäftspartner störe ihn der Grundton, der die Debatte zum Thema gerade bestimmt. „Es klingt immer sowas durch wie: Eigentlich brauchen wir euch ja gar nicht“, sagt Lührs. Selbst Gesundheitsminister Jens Spahn habe kürzlich vor ausgelassenen Feiern gewarnt und sie als „nicht wichtig“ bezeichnet. Und wenn etwa im Zusammenhang mit Krawallen von Stuttgart von „der Partyszene“ die Rede sei, dann falle gleich ein schlechtes Licht auf Tausende Leute, die einfach gern friedlich gemeinsam feiern.

Weitere HAZ+ Artikel

Das hätten weder die Gäste verdient noch die Veranstalter, die mit viel Aufwand, Ideen und Innovationsfreude bunte Nächte auf die Beine stellten, findet Lührs. „Die, die da diskutieren, sind aus dem Alter raus, die interessiert das vielleicht nicht mehr“, sagt er. „Aber fragen Sie doch mal die Jugendlichen. Für viele auf dem Land sind gerade Zeltfeste noch mal ein Highlight, jetzt, wo auch schon viele Diskotheken zugemacht haben.“

Branche solle entschädigt werden

Solche Veranstaltungen seien jetzt natürlich nicht zu machen, das sehe er auch ein. „Der Aufwand ist so groß, wenn das Zelt dann nur halb voll sein darf, dann lohnt sich das auch nicht.“ Es sei auch klar, dass Großveranstaltungen wohl als letzte wieder zugelassen werden. „Aber wir hätten gerne auch Planungssicherheit. Und wir möchten gerecht behandelt, angemessen unterstützt und auch entschädigt werden.“ Wenn da Zahlen wie die neun Milliarden zur Lufthansa-Rettung kursierten, dann frage er sich schon mal, wie viel das Land eigentlich aufwendet, um die Veranstaltungsbranche zu retten. „Wir gehören doch auch zum System, haben jahrzehntelang sehr viel eingebracht und Steuern bezahlt. Das Ganze funktioniert doch am Ende nur, wenn alle mitmachen“, sagt er.

Ob sich denn die Veranstalter mit Blick auf die Krise organisierten? „Das ist sehr schwierig, wir arbeiten sieben Tage die Woche, und oft auch bis spät in die Nacht, da fehlt vielen in der Branche einfach die Zeit“, sagt Lührs. Er sei zwar Mitglied im Vorstand des Schützenvereins und auch dem Sportverein Esperke sehr verbunden. Aber schon da könne er sich nicht so einbringen, wie es vielleicht andere tun. Die Schützen hätten anfangs noch gedacht, sie könnten ihr Fest, das üblicherweise an Pfingsten stattfindet, in den Herbst verlegen. „Aber das wird nun auch nichts, das Verbot von Zeltfesten ist bis zum 31. Oktober verlängert“, sagt Lührs schulterzuckend.

Von März bis Oktober sind alle Partys storniert

Normalerweise wäre für seine Firma jetzt Hauptsaison. Von März bis Ende Oktober waren sie ausgebucht, aber es wurde alles storniert, so Lührs. Nun ist er vor allem damit beschäftigt, Buchungen für das nächste Jahr abzusprechen – mit allen Unsicherheiten, die das mit sich bringt. Für dieses Jahr würden höchstens mal Angebote für kleinere Feierlichkeiten angefragt, etwa Hochzeiten. Aber vielfach bleibe es auch bei den Anfragen, kaum jemand mag sich in dieser Situation festlegen. „Dabei könnten gerade Zelte ja durchaus auch als eine Art Biergarten aufgebaut werden, indem man einfach die Wände offen lässt“, sagt Lührs, „Ideen gibt es viele, man müsste uns nur fragen.“

Eine kleine Erleichterung für die Veranstaltungsbranche hat die Landesregierung am Donnerstag mitgeteilt: Zu Montag, 6. Juli, soll die Besucher-Obergrenze auf 500 statt 250 angehoben werden, soweit der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Von Kathrin Götze