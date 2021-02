Mardorf

Als Lkw-Fahrer Lars Petersohn (43) am ersten Schneetag zur Arbeit kam, schickte ihn sein Boss wieder nach Hause. Denn bei der extremen Witterung blieben die Trucks auf dem Hof. „Fahr nach Hause und fräs in Mardorf den Schnee“, scherzte der Chef. Das ließ sich Petersohn nicht zweimal sagen. Der Augenblick auf den er lange vergeblich gewartet hat, war gekommen.

Petersohn ist Kraftfahrer aus Leidenschaft. Am liebsten fährt er, was dampft und schwer ist. Selbstverständlich hatte er zugeschlagen, als ein älterer Herr aus Bordenau vor etwa zwei Jahren seine defekte Schneefräse zum Verkauf anbot. „Der wollte die wegschmeißen – sie war nigelnagelneu. Dabei war nur der Vergaser kaputt. Den habe ich heile gemacht“, sagt er.

Anzeige

Entschlossener Blick und starkes Gerät: Quelle: privat

Dann verstaubte die Maschine in der Garage. Denn Schnee zum fräsen gab es in Mardorf schon lange nicht mehr. Fast hätte er sie verkauft. Und nun das: Minusgrade im zweistelligen Bereich, zwei Tage Schnee und den ganzen Tag frei. Petersohn startete die Schneefräse und legte los. „Das Ding geht ab wie Pommes“, beschreibt er mit herzerwärmender Freude seinen freiwilligen Wintereinsatz. An zwei Tagen war er bereits im Ort unterwegs. Ein Mann und seine Maschine, gegen den Schnee in Mardorf – Petersohn wurde zum Schneefräsenmann.

Die Mardorfer danken ihm den zusätzlichen Winterdienst auf ihre Weise. „Ein Jäger hat mir eine Wildschweinsalami geschenkt, ein anderer gab Spritgeld. Diese Herzlichkeit ist der schönste Dank“, freut sich Petersohn. So wurde aus dem Kraftfahrer an einem freien Tag, ganz unversehen ein Held des Alltags. „Jetzt bin ich hier der Schneefräsenbeauftragte. Total geil“, sagt er.

Von Mario Moers