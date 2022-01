Winterdienst: Wer räumt eigentlich die Radwege in Neustadt?

Neustädter Land

Die fahrradfreundliche Kommune ist ein Schlagwort, dass dieser Tage auch in Neustadt gerne bemüht wird. Mit dem ersten Schnee diese Woche stellt sich auch diesen Winter die Frage, wie fahrradtauglich sind Neustadts Radwege eigentlich, wenn es schneit und friert? Der ADFC Region Hannover hat den Winterdienst regionsweit verglichen und festgestellt, dass es in der Organisation und Ausstattung der Städte mitunter große Unterschiede bezüglich der Radweg-Winterpflege gibt.

Eigentümer müssen auch Radwege räumen

Innerorts sind in der Regel die Grundstückseigentümer dafür verantwortlich, neben den Geh- auch die Radwege vor ihrer Haustür zu räumen. Von 7.30 bis 21 Uhr ist der festgelegte Zeitraum, 1,50 Meter die Breite des zu räumenden Streifens. Bei Grundstücken, vor denen kein Geh- oder Radweg verläuft, ist ein „ausreichend breiter Streifen neben der Fahrbahn“ oder „am äußersten Rand der Fahrbahn“ freizuhalten. Das kann etwa der Fall sein, wenn ein Grünstreifen Straße und Gebäude trennt. In allen Fällen ist unbedingt zu beachten, dass der Schnee nicht auf die Straße geschoben werden darf. Die Stadt führt stichprobenartig Kontrollen durch. Muss eine Firma an einer Stelle mit der Räumung beauftragt werden, trägt der Eigentümer die Kosten.

Die Radwege entlang der innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen werden in einer festgelegten Reihenfolge von der Stadt geräumt, auch viel genutzte Schulwege. Beispielsweise den Radweg entlang der Wunstorfer Straße (B 442) zwischen Bahnhofskreuzung und Bunsenstraße.

Fahrradfahren bei Schnee und Eis, ist auch mit der Verkehrswende noch nicht leichter geworden. (Archivbild) Quelle: Florian Wallenwein

Mängel können gemeldet werden

Wo es hakt, können Bürger besondere Bedarfe oder eine mangelhafte Räumung übrigens auch direkt an die Stadt melden. Am einfachsten über den Mängelmelder unter www.neustadt-a-rbge.de/rathaus/beschwerdestelle/. Die personellen Kapazitäten für den städtischen Winterdienst sind allerdings begrenzt. „Seitenstraßen, Plätze und Wege können manchmal erst nach einigen Tagen befahren werden, wenn der Schneefall nachlässt“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

So läuft es außerorts

Außerorts ist die Region für Radwege entlang der Kreisstraßen, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für Landes- und Bundesstraßen, verantwortlich. So wird etwa der Radweg entlang der B6 zwischen Stöcken und dem Schneerener Krug von der Staßenmeisterei Berenbostel (im Auftrag der Landesbehörde) geräumt. „Wir haben selbst keine Räumfahrzeuge für Radwege, aber beschäftigen zwei Subunternehmer für das Neustädter Land“, erklärt die Leiterin Martina Schober. Auch die Geh- und Radbrücken über die A2 bei Garbsen werden bei entsprechendem Wetter geräumt. Insgesamt kümmert sich die Berenbosteler Straßenmeisterei nach eigener Aussage um rund 50 Kilometer Radweg im Neustädter Land. Die Räumfahrzeuge rücken bei Bedarf gegen 3.30 Uhr in der Nacht aus und benötigen für einen Umlauf etwa fünf bis sechs Stunden. „Auf Radwegen gibt es allerdings keine Vorsorgestreuung und es wird auch nur ein Durchgang am Morgen gefahren“, erklärt Schober. Abends werden also keine Radwege außerorts gestreut.

Umdenken erforderlich

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Winterdienst auf Radwegen nach wie vor nachrangig behandelt wird. Eine Anfrage an die Stadt und die Landesbehörde, ob sich an dem Modus und der Ausstattung des Radwege-Winterdienstes in den vergangenen Jahren etwas geändert oder entwickelt habe, wird von beiden verneint. Mit dem Ausbau der Radnetze wird sicher auch der Winterdienst ein Thema, das es neu zu betrachten gilt.

Von Mario Moers